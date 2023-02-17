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經典賽／注意到日韓的恩怨情仇 大谷竟回：我喜歡韓國球員

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

經典賽即將於3月開打，日本和南韓同屬B組，兩國過去在國際賽事上充滿恩怨情仇，雙方交手更是收視率保證。日籍球星大谷翔平受訪時也坦言自己了解這段歷史。

2015年世界棒球12強賽日韓兩國也對決過2次，當時正好都由大谷先發，2場合計投13局飆出21K、0失分、只被打3支安打，成為南韓隊的夢魘。

大谷今天接受韓媒訪問時，也被問到對南韓隊的印象，「他們上次陣容很好，我剛好狀況好才能壓制他們。這次陣容有很大的變動，所以我不確定會發生什麼，我只知道他們這次有一些大聯盟球員。」

大谷翔平也談到日韓情仇，「我知道日本與韓國之間在棒球之間有段歷史，我看過那些比賽。」不過大谷也強調，「我其實很喜歡韓國球員，我一直有和他們的大聯盟球員對話，大家都是很棒的球員。」

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