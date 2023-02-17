經典賽／張育成上陣 中華隊熱身賽16安大勝

中華隊備戰3月8日開打的世界棒球經典賽，自辦熱身賽前兩戰火力全開，昨在斗六球場對味全龍隊狂揮16支安打，以15：1大勝，旅美好手張育成以替補身分上場，連兩打席敲出安打，讓總教練林岳平非常滿意。

張育成熱身賽初亮相，5局下以替補身分上場，連兩打席分別是一壘打、二壘打，攻下兩分打點，林岳平認為他擊球力道是全隊最好。

鄭宗哲、林立、張育成各有兩支安打，陳傑憲、王威晨揮出三壘打，中華隊打完前3局已攻7分，遙遙領先到比賽結束；張育成說，過去會提早赴美訓練，今年打經典賽較特別，好好回饋家人和球迷。

中華隊昨天推出6名投手應戰，王維中、江少慶各投兩局，都被揮出1支安打，聯手投出6次三振，陳冠偉、呂彥青、陳禹勳、曾峻岳都投1局，唯一失分是8局上陳禹勳。

張育成目前定位先發二壘手，也會兼任一壘，林立在二壘守位重疊，若無防守任務就專心擔任指定打擊；教練團評估林立打擊近況不錯，將和另一名指定打擊可能人選吉力吉撈．鞏冠相爭，若是考量火力最大化的問題，吉力吉撈也可擔任捕手。

中華隊在前兩場熱身賽分別以12：3、15：1擊敗龍隊，一共出現29支安打，今天第3戰移師嘉義市球場對戰台鋼雄鷹隊，將由黃子鵬登板先發，張育成擔任先發4棒、二壘手，吳念庭將會替補上場，王柏融也在場邊待命。