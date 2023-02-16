經典賽／為何荷蘭晉4強才參戰？ 簡森：對付投球計時器

荷蘭將在世界棒球經典賽從A組展開廝殺，兩屆國聯救援王簡森（Kenley Jansen）日前表態除非荷蘭打進在美國邁阿密進行的4強賽，才會加入助拳，今日透露原因，是為了要提前適應大聯盟本季新增的「投球計時器」規則。

大聯盟為了加快比快節奏，新球季確定要實施「投球計時器」，從投手接到捕手回傳球起算，壘上無人時15秒、壘上有人時20秒內必須出手。而向來投球節奏緩慢的簡森，就被外界認為是受影響最大的投手之一，據美媒報導，他上季平每投一球平均要花25.6秒，早已超過規定。

簡森也很清楚自己的投球習性，需要花時間適應新規定，同時剛加入紅襪的他，也希望留在春訓營好好認識隊友，「考量我是聯盟中投球最慢的投手之一，即使我很想參加經典賽，還是希望能先留在訓練營對付投球計時器，試著加快節奏」。

「我非常願意為荷蘭隊打球，但我也想好好認識新隊友們」，簡森補充說。

此外簡森也提到投球計時器對投打兩方其實都有影響，「這不只會限制投手，相信打者也會很不舒服。尤其當他們陷入2好0壞或1好0壞球數落後時，他們也很常慢下來，所以我想大家都需要調整，找出自己最適合的節奏。」

簡森是在去年季後與紅襪簽下2年3200萬美元的合約，生涯首度轉戰「火藥庫」美聯東區，上季他效力勇士出賽65場，繳出41次救援成功ERA3.38、WHIP1.05以及85次三振，生涯第二次拿下國家聯盟救援王，也是生涯第8次單季至少拿下30次救援成功。