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經典賽／美國總仔預測大谷8強賽先發 透露曾問韋蘭德參賽意願

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

世界棒球經典賽即將在3月開打，面對本屆日本隊來勢洶洶，衛冕軍美國隊總教練迪羅沙（Mark DeRosa）坦言，「擁有大谷翔平的日本隊是非常危險的對手。」迪羅沙也談到本屆美國隊投手，透露曾詢問塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）的意願。

被問到本次美國衛冕之路最大的對手，迪羅沙特別點名日本隊，「大谷翔平是世界最強的球員，由於本屆賽制，8強賽就開始一戰定生死，因此這場決定是否能前進邁阿密（四強賽場地）的關鍵一戰，日本可能派出大谷先發。」

美國隊力求衛冕，但徵召過程不如預期順利。迪羅沙透露，「當時已向30支大聯盟球隊告知美國隊需要的選手，但球隊和球員各自都有考量，畢竟球隊砸重金，目標還是拿下世界大賽冠軍。」

雖然最終陣容仍有不少球星，但迪羅沙擔憂投手陣容太薄弱。未參賽的球員中，迪羅沙特別點名白襪隊王牌投手希斯（Dylan Cease），「27歲的希斯非常適合美國隊，但球團和經紀公司都認為他還沒獲得大合約，所以不適合出戰。」

迪羅沙也透露曾詢問塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）意願，但韋蘭德上季從TJ手術復出，還一路投到世界大賽，提早一個月出賽並不合理。

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