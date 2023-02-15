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經典賽／「代表國家是夢想」王柏融：想到日本重逢栗山教練

聯合新聞網／ 綜合報導
王柏融返台加入經典賽中華隊集訓前，火腿隊送花祝他有好表現。 截圖自火腿官方推特
王柏融返台加入經典賽中華隊集訓前，火腿隊送花祝他有好表現。 截圖自火腿官方推特

第五屆世界棒球經典賽將近，中華隊已進行首場練習賽，旅外球員近日也陸續回台投入集訓，旅日三將王柏融、吳念庭與宋家豪都會在今日抵台，其中日本火腿鬥士隊今日特別在官方Youtube發布影片。以「【加油！】WBC台灣代表王柏融激勵！」為主題，紀錄王柏融回台前隊友以及二軍總教練木田優夫歡送畫面，並分享穿上中華隊球衣的心情。

王柏融日前於日本參加火腿春訓，除了在首打席即敲出安打外，也曾在11號的比賽中敲出一支追平比分的二壘安打。在歡送影片中，二軍總教練木田優夫親自獻上花束祝福王柏融外，大王也在隊友的包圍下發表感想，透露自己的願望一直都是為國爭光，他說：「非常興奮，回到自己的國家，穿上國家隊球衣，能夠穿上國家隊球衣是從小打棒球以來一直以來的夢想，我會在第一輪全力以赴，才能來日本與栗山教練相聚。」

王柏融過去曾在2019至2021賽季於本屆日本隊總教練栗山英樹麾下打球，大王若想前往東京與栗山上演師徒對決，身處A組的中華隊必須從荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬等勁敵中脫穎而出，才有機會在東京巨蛋遇上B組的日本隊。

旅日前，王柏融於國際賽表現出色，除了在第一屆U21世界盃棒球賽面對韓國隊擊出一支逆轉戰局的三壘打一戰成名外，也在第一屆世界棒球12強賽中繳出超過四成打擊率。可惜2016年成為中職首位「四割男」的王柏融因球團因素未能參戰2017年第四屆經典賽，但他仍在當年的中職日職對抗賽砲轟強投則本昂大，打響他在國際上的知名度。

連兩年在中職繳出四成打擊率的王柏融，2019年風光加盟日本火腿鬥士，旅日四年卻未能繳出亮眼成績，更在今年轉而簽下育成球員合約。他上次披上中華隊戰袍是2019年第二屆世界棒球12強賽，但該屆賽事打擊率僅1成43，表現收到外界不少批評。因此，本屆經典賽雖為王柏融首次參賽，卻對他在日職以及國際賽上的重整旗鼓至關重要。

經典賽 WBC中華隊 王柏融

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