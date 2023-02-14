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經典賽／為何不願加入義大利隊？大都會尼莫：不想冒險

聯合新聞網／ 綜合報導
尼莫。 法新社
尼莫。 法新社

世界棒球經典賽將於3月登場，各隊皆努力招募大聯盟球員加入，球員參與意願也相當高。不過義大利大都會外野手尼莫（Brandon Nimmo）卻不願意加入義大利隊，他今天受訪時也解釋原因。

尼莫主守中外野，去年球季繳出打擊率2成74，16轟、64分打點的成績單，季後和大都會隊以8年1.62億美元的價碼完成續約。

尼莫坦言，「我續約後仍考慮過打經典賽，我曾參加2017年經典賽，在面對波多黎各的最後一場比賽受傷，今年義大利又要跑到台灣打球，我剛簽完大約，為了母隊不想冒險。我認為不出賽是最好的決定。」

2017年義大利是在墨西哥進行經典賽小組賽，尼莫在受傷後缺席大聯盟開幕戰，該年只出戰69場比賽。尼莫透露上次參賽過程很快樂，「當時有很多旅行，我依然記得在墨西哥第一晚贏得比賽。」不過尼莫強調，「我希望大都會今年能奪下世界大賽冠軍，參加經典賽可能事與願違。」

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