經典賽／王建民重登投手丘畫面曝光！網：眼淚都快流出來了

中華隊即將在3月8日迎來經典賽首戰，近期也在積極備戰。中職官方昨日釋出一段影片，擔任本屆牛棚投手教練的「台灣之光」王建民重登投手丘，進行戰術演練。該影片也吸引許多球迷朝聖。

王建民2013年擔任中華隊開幕戰先發投手，對澳洲繳出6局0失分好投，是中華隊闖進8強複賽的關鍵。8強戰面對日本再度繳出6局0失分，幫助球隊差一個好球贏下日本，王建民在球場上的英姿也烙印在球迷心中。

如今王建民身分不同，不過穿上中華隊戰袍重登投手丘的英姿仍讓球迷瘋狂，紛紛留言表示，「辣個讓我青春熬夜的男人」、「眼淚都快流出來了」、「好懷念2013」，也有不少球迷開玩笑表示，「叫你教練上來投」。

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