經典賽／洋基柯特斯因傷退出美國隊 洛磯強投弗里蘭如願參戰
經典賽即將於3月開打，衛冕軍美國隊卻傳出壞消息，洋基隊先發左投柯特斯（Nestor Cortes）確定因傷退賽，預計由洛磯隊左投弗里蘭（Kyle Freeland）遞補。
根據大聯盟官網報導，柯特斯在邁阿密訓練時拉傷大腿、因此只能退賽，遞補的人選是洛磯弗里蘭，先前官方曾為他做參戰宣傳圖，最終30人名單卻不見他的名字，讓他感到不爽，現在終於如願以償。
柯提斯去年在洋基表現絕佳，成績不輸王牌投手柯爾（Gerrit Cole）。總計先發28場，12勝4敗防禦率僅2.44，也首度入選明星賽。不過他在8月因腹股溝傷勢缺陣，季後賽再度出現傷勢，他先前表示已擺脫此傷影響，不過今天卻又傳出新傷勢。
弗里蘭曾在2018年國聯塞揚獎票選第4名，去年球季先發31場，9勝11敗，防禦率4.53。值得一提的是，他在號稱「打者天堂」的洛磯主場防禦率高達6.00，客場防禦率僅3.10。目前美國隊只有他和道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）與光芒隊的雷利（Brooks Raley）三名左投。
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