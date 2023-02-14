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經典賽／達比修有抵達日本集訓！預計扛開幕戰對中國先發

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有2009年曾代表日本參加經典賽。 歐新社
達比修有2009年曾代表日本參加經典賽。 歐新社

教士隊日籍強投達比修有今天返回日本參加經典賽集訓，日媒也指出，他預計擔任日本隊開幕戰先發投手，對決中國隊。

日本隊將於3月9日面對中國隊，根據《體育日本》報導，達比修有望成為該戰先發投手，這讓他可以在休息6天後，再承擔8強複賽先發任務。

本屆日本隊有5名現役大聯盟選手，達比修是唯一第一天就與日本隊會合的球員。他今天在機場除了推著教士隊行李袋外，也戴上老東家日本火腿隊的帽子，準備加入17日展開的集訓。

2009年經典賽開幕戰日本同樣對上中國，當時也推出達比修先發，他主投4局0失分，沒被敲任何安打，該屆日本也成功完成二連霸。

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