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經典賽／對中華隊很有信心！林襄：去東京機票已買好

聯合新聞網／ 綜合報導
林襄對中華隊在經典賽表現，相當有信心。 圖擷自林襄IG
林襄對中華隊在經典賽表現，相當有信心。 圖擷自林襄IG

中職啦啦隊樂天女孩也隨隊前往石垣島，隊長林襄非常受到日本球迷歡迎，也吸引日本媒體前去採訪，其中談論到經典賽時，她表示對中華隊很有信心，連飛東京的機票都買好了。

日媒《TBS NEWS DIG》日前採訪林襄，問到即將開打的經典賽，林襄除了表示很歡迎世界各地球迷到台灣，同時還透露「已經買好飛東京的機票」，對中華隊非常有信心，用行動展現對中華隊的支持。

林襄在日本人氣無法擋，除了吸引上千球迷要求簽名外，連球員、裁判都想要合照。「令和怪物」佐佐木朗希在要和她合照時，似乎是太過害羞，刻意保持了一段距離，甚至還在一旁「對空氣揮棒」，但他其實是一名投手，被網友笑說「是尬到棄投從打了嗎？」

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

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