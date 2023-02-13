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經典賽／吳念庭即將報到中華隊 喊話：打到日本、前進東京

聯合新聞網／ 綜合報導
吳念庭將回台備戰經典賽。截圖自Instagram／saitama_seibu_lions_official
吳念庭將回台備戰經典賽。截圖自Instagram／saitama_seibu_lions_official

經典賽開打倒數，中華隊旅日內野手吳念庭，結束在西武獅隊第一階段的春訓，即將回台和中華隊會合集訓，共同備戰經典賽，他也喊話希望打回東京、前往美國。

西武獅官方在Instagram上發布影片，影片內容是吳念庭在和隊友們說話，他先是用中文表示：「我練球只練到今天，明天開始我回台灣會繼續加油，代表台灣去打每一場比賽，加油！」後來他也自行用日文翻譯，並喊話希望可以打回日本、前進美國。

中華隊自2月19日在斗六開始集訓，旅外選手林子偉跟鄭宗哲目前已經報到，張育成預計2月14日報到，而日職球員宋家豪、吳念庭和王柏融，則預計2月15日返台。

中華隊與古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬同屬小組A，將在3月8日於洲際球場展開預賽。預賽排名前二晉級複賽，若中華隊成功出線將會到東京巨蛋進行複賽，四強及決賽則是在邁阿密馬林魚球場舉行。

經典賽 WBC中華隊

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