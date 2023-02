經典賽／大聯盟先選出13位最佳球員 大谷翔平竟有這個位置

經典賽各國名單出爐後,雖球賽尚未開打,但大聯盟於今天先選出各個位置最佳球員,包括一位捕手、四位內野手、三位外野手、兩位先發投手(左、右各一)、一位後援投手及一位指定打擊,另設了一個特殊的位置給了大谷翔平,稱之為「二刀流。」

大聯盟在官網「經典賽每個位置最佳球員」(The best player at each position in the Classic)報導中,選出13位球員,以美國隊最多,共有3位,分別是捕手瑞爾穆多(J.T. Realmuto,美國)、一壘手弗里曼(Freddie Freeman,加拿大)、二壘手亞土維(Jose Altuve,委內瑞拉)、三壘手馬恰多(Manny Machado,多明尼加)、游擊手波賈茲(Xander Bogaerts,荷蘭)、三名外野手楚奧特(Mike Trout,美國)、貝茲(Mookie Betts,美國)、李政厚(韓國),先發右投阿坎塔拉(Sandy Alcantara,多明尼加)、先發左投烏力亞斯(Julio Urias,墨西哥)、後援投手狄亞茲(Edwin Diaz,波多黎各)、指定打擊小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.,多明尼加),最後再加一位「二刀流」大谷翔平(日本)。

大聯盟官網表示,特別在此榮譽提名大谷翔平,是因為大谷太過獨一無二,就像是看到弗里曼和洛登(Carlos Rodon)在同一個人身上,今年經典賽能看到大谷翔平代表日本出賽,著實振奮人心。