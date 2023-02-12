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經典賽／大聯盟先選出13位最佳球員 大谷翔平竟有這個位置

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平被大聯盟獲選為「二刀流」最佳球員。 美聯社
大谷翔平被大聯盟獲選為「二刀流」最佳球員。 美聯社

經典賽各國名單出爐後，雖球賽尚未開打，但大聯盟於今天先選出各個位置最佳球員，包括一位捕手、四位內野手、三位外野手、兩位先發投手(左、右各一)、一位後援投手及一位指定打擊，另設了一個特殊的位置給了大谷翔平，稱之為「二刀流。」

大聯盟在官網「經典賽每個位置最佳球員」（The best player at each position in the Classic）報導中，選出13位球員，以美國隊最多，共有3位，分別是捕手瑞爾穆多(J.T. Realmuto，美國)、一壘手弗里曼（Freddie Freeman，加拿大）、二壘手亞土維（Jose Altuve，委內瑞拉）、三壘手馬恰多（Manny Machado，多明尼加）、游擊手波賈茲（Xander Bogaerts，荷蘭）、三名外野手楚奧特（Mike Trout，美國）、貝茲（Mookie Betts，美國）、李政厚（韓國），先發右投阿坎塔拉（Sandy Alcantara，多明尼加）、先發左投烏力亞斯（Julio Urias，墨西哥）、後援投手狄亞茲（Edwin Diaz，波多黎各）、指定打擊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，多明尼加），最後再加一位「二刀流」大谷翔平（日本）。

大聯盟官網表示，特別在此榮譽提名大谷翔平，是因為大谷太過獨一無二，就像是看到弗里曼和洛登（Carlos Rodon）在同一個人身上，今年經典賽能看到大谷翔平代表日本出賽，著實振奮人心。

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