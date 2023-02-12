經典賽／見中華隊名單 韋蘭德弟弟炫耀對王維中打擊率7成95
世界棒球經典賽倒數不到一個月，WBC官方推特陸續釋出各國代表隊的30人名單，FOX大聯盟分析師B.韋蘭德（Ben Verlander）分享了中華隊的名單點出王維中，並表示他們曾經在小聯盟賽場上對決過。
B.韋蘭德是塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）的弟弟，曾經在小聯盟打拼過，但成績不如哥哥出色，最高層級只到高階1A，後來轉職大聯盟分析師，這次看到中華隊名單後，他特別點出為王維中，並表示「看到他讓我想起來在小聯盟生涯。」
他也進一步介紹王維中「他曾是大聯盟球員，有著相當優的球路」後來到小聯盟後，他們同屬一分區，B.韋蘭德在兩季內對他的打擊率高達7成95，雙方都記得這件事，最後也寫下心情「這就是棒球，太瘋狂了。」
王維中2013年披上海盜球衣從新人聯盟出發，後透過規則五選秀被選入釀酒人，首度挑戰大聯盟。2018釀酒人將其合約賣給韓職NC恐龍，結束一年旅韓後，返美和運動家簽下小聯盟合約，遭指定讓渡後又重返海盜，最後因球季受新冠肺炎疫情影響停擺，在2020年投入中職選秀，加盟味全龍。
Every time I see Wei-Chung Wang it takes me back to my MiLB career.— Ben Verlander (@BenVerlander) 2023年2月10日
That guy was a former big leaguer. Really good stuff. He ended up in my same division. I legitimately hit .795 against him over 2 seasons. I knew it. He knew it. It was insane. Baseball, man. https://t.co/O3D5Or0IiS
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