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經典賽／見中華隊名單 韋蘭德弟弟炫耀對王維中打擊率7成95

聯合新聞網／ 綜合報導
王維中曾效力釀酒人。 歐新社
王維中曾效力釀酒人。 歐新社

世界棒球經典賽倒數不到一個月，WBC官方推特陸續釋出各國代表隊的30人名單，FOX大聯盟分析師B.韋蘭德（Ben Verlander）分享了中華隊的名單點出王維中，並表示他們曾經在小聯盟賽場上對決過。

B.韋蘭德是塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）的弟弟，曾經在小聯盟打拼過，但成績不如哥哥出色，最高層級只到高階1A，後來轉職大聯盟分析師，這次看到中華隊名單後，他特別點出為王維中，並表示「看到他讓我想起來在小聯盟生涯。」

他也進一步介紹王維中「他曾是大聯盟球員，有著相當優的球路」後來到小聯盟後，他們同屬一分區，B.韋蘭德在兩季內對他的打擊率高達7成95，雙方都記得這件事，最後也寫下心情「這就是棒球，太瘋狂了。」

王維中2013年披上海盜球衣從新人聯盟出發，後透過規則五選秀被選入釀酒人，首度挑戰大聯盟。2018釀酒人將其合約賣給韓職NC恐龍，結束一年旅韓後，返美和運動家簽下小聯盟合約，遭指定讓渡後又重返海盜，最後因球季受新冠肺炎疫情影響停擺，在2020年投入中職選秀，加盟味全龍。

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