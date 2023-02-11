經典賽／英國像「傭兵隊」 包含K湯弟共17人在美國出生

大聯盟昨天公布經典賽各國球員名單，值得一提的是，從資格賽搶下正賽門票的英國隊，陣中有17人是在美國出生，引發球迷熱議，形容「又是一支美國傭兵隊」。

本次名單最大的亮點是NBA勇士隊球星K.湯普森（Klay Thomposn）的胞弟T.湯普森（Trayce Thompson），由於湯普森父母1973年出身於巴哈馬，巴哈馬當時仍屬英國殖民地，因此湯普森符合參賽規定。湯普森去年在大聯盟累積219打數敲出13支全壘打，打擊率2成56。

國民隊游擊手福克斯（Lucius Fox）及紅人隊投手吉伯特（Ian Gibaut）是另外2位去年有在大聯盟出賽過的球員。此外水手隊19歲大物捕手福特（Harry Ford）進入名單也讓人驚喜，他被大聯盟官網評選為百大新秀第49名，目前層級為1A。