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經典賽／日媒分析台灣A組前3 日網友不看好狠酸：輸過中國

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊。 報系資料照
中華隊。 報系資料照

世界棒球經典賽將於3月8日開打，中華隊與古巴、荷蘭、義大利及巴拿馬同屬A組。昨天公布各國球員名單後，日媒也分析A組晉級態勢，看好中華隊能出線。

日本被分在B組，若晉級將與A組出線球隊在8強賽事碰面。日媒《體育報知》指出，A組將形成中華隊、古巴、荷蘭三強相爭的局勢。該報導分析古巴陣容，「雖然只有2名大聯盟球員，但日職中日龍隊的2位牛棚勝利方程式都在陣中，只要先發投手能壓低失分，獲勝機率很高。」

荷蘭2013、2017年皆闖進4強，參與其中的前日職養樂多隊重砲瓦倫汀（Wladimir Balentien）也在陣中。大聯盟教士隊球星波賈茲（Xander Bogaerts）也確定參賽。

中華隊則盼望繼2013年後再度晉級8強賽，該報導點名效力日職的宋家豪、吳念庭，王柏融及旅美好手張育成。

不過許多日本網友不認同這則報導，在留言區寫道，「這組應該是荷蘭、古巴、義大利，台灣進不去8強賽」、「台灣強的時候颱風眼等級，弱的時候連中國都會輸」、「台灣是最弱的」。

經典賽 WBC中華隊

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