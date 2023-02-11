經典賽／曾做宣傳圖卻被踢下車 洛磯強投落選美國隊不開心

第五屆世界棒球經典賽各國名單於昨日正式公布，美國隊陣容雖星光熠熠，卻不見原本宣告要參戰的洛磯隊左投弗里蘭（Kyle Freeland），且根據當地記者紐曼（Kyle Newman）推特發文，弗里蘭陣營對此感到不滿。

現年29歲的弗里蘭出生丹佛，在2014年被家鄉球隊洛磯選入，並在2017年國聯新人王票選排行第七名，於隔年再入選國聯賽揚排行第四名，成為了家鄉英雄。弗里蘭在上個賽季初與球隊簽下一筆5年6450萬美元的延長合約，最終繳出防禦率4.53、9勝11敗的成績單。

#Rockies LHP Kyle Freeland was originally billed as one of Team USA’s pitchers for World Baseball Classic, but he was left off the final roster. Needless to say Freeland’s camp isn’t pleased — Kyle Newman (@KyleNewmanDP) 2023年2月10日

弗里蘭是在去年12月宣布將會加入經典賽美國代表隊，當時MLB、美國棒球協會（USA Baseball）皆曾於官方推特發文宣布此消息，沒想到在正式名單出爐時卻少了他的名字，推特上也不少網友「黑人問號」，發問「阿怎麼沒有弗里蘭？」，《丹佛郵報》記者紐曼則發推特表示弗里蘭陣營對於這個結果並不高興。

Kyle Freeland is #ALLIN for Team USA. pic.twitter.com/wphcyid0m0 — MLB (@MLB) 2022年12月2日

Another one 💪💪



Kyle Freeland joins the pursuit #ForGlory and is ALL IN for #TeamUSA pic.twitter.com/9PGFfS8QY3 — USA Baseball (@USABaseball) 2022年12月2日

Where’s Kyle freeland? 🤔 https://t.co/lfeQQmiCth — SakicForGM (@JaysonRamsey9) 2023年2月10日

然而考量弗里曼上季成績實在不盡理想，最後被踢出名單外實在不讓人意外。洛磯隊少了他後剩巴爾德（Daniel Bard）一人入選美國隊，且整個名單只有道奇隊的克蕭（Clayton Kershaw）、洋基隊的科特斯（Nestor Cortes）與光芒隊的雷利（Brooks Raley）三名左投手。