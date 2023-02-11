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經典賽／曾做宣傳圖卻被踢下車 洛磯強投落選美國隊不開心

聯合新聞網／ 綜合報導
弗里蘭在主場與客場成績差異較大，為最終未獲青睞的可能原因。 路透社
弗里蘭在主場與客場成績差異較大，為最終未獲青睞的可能原因。 路透社

第五屆世界棒球經典賽各國名單於昨日正式公布，美國隊陣容雖星光熠熠，卻不見原本宣告要參戰的洛磯隊左投弗里蘭（Kyle Freeland），且根據當地記者紐曼（Kyle Newman）推特發文，弗里蘭陣營對此感到不滿。

現年29歲的弗里蘭出生丹佛，在2014年被家鄉球隊洛磯選入，並在2017年國聯新人王票選排行第七名，於隔年再入選國聯賽揚排行第四名，成為了家鄉英雄。弗里蘭在上個賽季初與球隊簽下一筆5年6450萬美元的延長合約，最終繳出防禦率4.53、9勝11敗的成績單。

弗里蘭是在去年12月宣布將會加入經典賽美國代表隊，當時MLB、美國棒球協會（USA Baseball）皆曾於官方推特發文宣布此消息，沒想到在正式名單出爐時卻少了他的名字，推特上也不少網友「黑人問號」，發問「阿怎麼沒有弗里蘭？」，《丹佛郵報》記者紐曼則發推特表示弗里蘭陣營對於這個結果並不高興。

然而考量弗里曼上季成績實在不盡理想，最後被踢出名單外實在不讓人意外。洛磯隊少了他後剩巴爾德（Daniel Bard）一人入選美國隊，且整個名單只有道奇隊的克蕭（Clayton Kershaw）、洋基隊的科特斯（Nestor Cortes）與光芒隊的雷利（Brooks Raley）三名左投手。

經典賽 WBC萬象

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