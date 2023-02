經典賽／美國若對決大谷 楚奧特提出建議竟是：不知道

第五屆世界棒球經典賽將在下月舉行,屆時,「神鱒」楚奧特(Mike Trout)將以美國隊長身分帶領球隊力拚二連霸,不過,當他被問到若對上天使隊友大谷翔平的話該怎麼辦?這位當代神獸竟毫無頭緒!

根據《Yardbarker》報導,當《MLB Network》詢問楚奧特,是否有任何面對大谷時的建議可以給美國隊隊友們時,他表示完全不知道能跟他們講什麼,「我從中外野看他(大谷翔平)投球,他有全聯盟最好的資質,我不認為我曾經遇過任何想跟他對決的人。」

儘管面對投手丘上的大谷已極具挑戰性,但楚奧特以及所有人都知道,他們還必須應對站在打擊區的大谷,同樣地,楚奧特也沒有任何投球策略可以提供給投手,「當提到他的弱點,沒有任何想法閃過我腦海。」幸運的是,日本與美國最快要在四強賽才會遇到。

"I'm extremely excited and very humbled to wear that USA across my chest."



