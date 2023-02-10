經典賽／美國若對決大谷 楚奧特提出建議竟是：不知道
第五屆世界棒球經典賽將在下月舉行，屆時，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）將以美國隊長身分帶領球隊力拚二連霸，不過，當他被問到若對上天使隊友大谷翔平的話該怎麼辦？這位當代神獸竟毫無頭緒！
根據《Yardbarker》報導，當《MLB Network》詢問楚奧特，是否有任何面對大谷時的建議可以給美國隊隊友們時，他表示完全不知道能跟他們講什麼，「我從中外野看他(大谷翔平)投球，他有全聯盟最好的資質，我不認為我曾經遇過任何想跟他對決的人。」
儘管面對投手丘上的大谷已極具挑戰性，但楚奧特以及所有人都知道，他們還必須應對站在打擊區的大谷，同樣地，楚奧特也沒有任何投球策略可以提供給投手，「當提到他的弱點，沒有任何想法閃過我腦海。」幸運的是，日本與美國最快要在四強賽才會遇到。
"I'm extremely excited and very humbled to wear that USA across my chest."— MLB Network (@MLBNetwork) February 9, 2023
Team USA captain @MikeTrout spoke about getting to represent his country after missing out in 2017 (and the big game on Sunday!)@Angels | @USABaseball | #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/IWr3YNgNmq
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言