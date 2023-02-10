經典賽／美國若對決大谷 楚奧特提出建議竟是：不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
許多球迷期望看到大谷對上楚奧特的夢幻對決。 法新社
許多球迷期望看到大谷對上楚奧特的夢幻對決。 法新社

第五屆世界棒球經典賽將在下月舉行，屆時，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）將以美國隊長身分帶領球隊力拚二連霸，不過，當他被問到若對上天使隊友大谷翔平的話該怎麼辦？這位當代神獸竟毫無頭緒！

根據《Yardbarker》報導，當《MLB Network》詢問楚奧特，是否有任何面對大谷時的建議可以給美國隊隊友們時，他表示完全不知道能跟他們講什麼，「我從中外野看他(大谷翔平)投球，他有全聯盟最好的資質，我不認為我曾經遇過任何想跟他對決的人。」

儘管面對投手丘上的大谷已極具挑戰性，但楚奧特以及所有人都知道，他們還必須應對站在打擊區的大谷，同樣地，楚奧特也沒有任何投球策略可以提供給投手，「當提到他的弱點，沒有任何想法閃過我腦海。」幸運的是，日本與美國最快要在四強賽才會遇到。

相關新聞

經典賽／A組封面照獨漏中華隊 悍創：向大聯盟嚴正抗議

世界棒球經典賽（WBC）今天公布各組參賽名單，也以各組球員製作封面圖片，然而A組封面的7名球員中，卻獨漏中華隊球員，負責...

經典賽／這裡的宣傳照有中華隊宋家豪 網：西語比較有種

WBC官方推特今日釋出各隊30人名單，並PO出由各國明星球員照片合成的宣傳照，其中A組荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬球員皆有出現，獨缺中華隊球員。此事引發部分球迷不滿，在貼文留言區質問為何照片獨缺中華隊球

經典賽／巴拿馬隊14人上過大聯盟 還有前兄弟洋投奧特羅

世界棒球經典賽將在3月8日登場，今天各國球員名單揭曉，中華隊首戰對手巴拿馬隊共14人具大聯盟資歷，此外前兄弟隊洋投奧特羅（Andy Otero）也入選。 巴拿馬隊包含天使投手巴雷亞（Jaime

經典賽／美國若對決大谷 楚奧特提出建議竟是：不知道

第五屆世界棒球經典賽將在下月舉行，屆時，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）將以美國隊長身分帶領球隊力拚二連霸，不過，當他被問到若對上天使隊友大谷翔平的話該怎麼辦？這位當代神獸竟毫無頭緒！ 根

經典賽／多明尼加打線眾星雲集 國聯塞揚阿坎塔拉領銜投手陣

世界棒球經典賽即將在3月登場，多明尼加隊今天公布30人名單，新增多名大聯盟強打，包括教士隊馬恰多（Manny Machado）、藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、紅襪隊狄佛

經典賽／宣傳圖獨漏中華隊 中市府爭取權益：初步已獲正面回應

2023世界棒球經典賽（WBC），首輪A組預賽將於3月8日至12日在台中洲際棒球場開打，世界棒球經典賽（WBC）今天公布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦