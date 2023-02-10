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經典賽／多明尼加打線眾星雲集 國聯塞揚阿坎塔拉領銜投手陣

聯合新聞網／ 綜合報導
馬洽多上屆也代表多明尼加參賽。 美聯社
馬洽多上屆也代表多明尼加參賽。 美聯社

世界棒球經典賽即將在3月登場，多明尼加隊今天公布30人名單，新增多名大聯盟強打，包括教士隊馬恰多（Manny Machado）、藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers）。另外40歲老將卡諾（Robinson Cano）及前中職洋投瓦德茲（Cesar Valdez）也入選。

大聯盟官網報導指出，小葛雷諾將成為先發一壘手，內野其他三個位置有多種組合，馬洽多、狄佛斯可守三壘。去年世界大賽MVP潘尼亞（Jeremy Pena）是游擊首選，此外光芒隊法蘭柯（Wander Franco）、馬林魚隊席古拉（Jean Segura）及釀酒人隊亞當斯（Willy Adames）都能守游擊。

潘尼亞。 法新社
潘尼亞。 法新社

外野陣容較為明確，將由水手隊「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、教士隊強打索托（Juan Soto）以及水手隊赫南德茲（Teoscar Hernandez）三人作為主力。

「J-Rod」羅德里奎茲。 美聯社
「J-Rod」羅德里奎茲。 美聯社

卡諾去年在大聯盟只打33場比賽，打擊率僅1成50。他預計擔任替補球員，面對右投時代打；而剛加盟教士的42歲老將克魯茲（Nelson Cruz）則是球員兼球隊總管，面對左投時可代打。

卡諾。 法國新聞社
卡諾。 法國新聞社

多明尼加投手群徵召不如預期順利，不過國聯塞揚獎得主、馬林魚隊阿坎塔拉（Sandy Alcantara）將領銜先發輪值，另有太空人隊強投哈維爾（Cristian Javier）、海盜隊康崔拉斯（Roansy Contreras）、馬林魚36歲老將奎托（Johnny Cueto）。

國聯塞揚獎得主阿坎塔拉。 美聯社
國聯塞揚獎得主阿坎塔拉。 美聯社

牛棚則擁有太空人三名投手壓陣，包括蒙特洛（Rafael Montero）、內瑞斯（Hector Neris）及阿布瑞尤（Bryan Abreu）。

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