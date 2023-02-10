經典賽／巴拿馬隊14人上過大聯盟 還有前兄弟洋投奧特羅

世界棒球經典賽將在3月8日登場，今天各國球員名單揭曉，中華隊首戰對手巴拿馬隊共14人具大聯盟資歷，此外前兄弟隊洋投奧特羅（Andy Otero）也入選。

巴拿馬隊包含天使投手巴雷亞（Jaime Barria）、光芒投手賈拉（Javy Guerra）、洛磯投手勞倫斯（Justin Lawrence）、國民投手艾斯皮諾（Paolo Espino）、光芒捕手貝騰柯特（Christian Bethancourt）及大都會二壘手阿勞茲（Jonathan Arauz）等人，上述6人去年都有大聯盟出賽紀錄。

巴雷亞。 路透

巴雷亞是這6人之中最大咖球員，也登上WBC官方宣傳照，巴雷亞去年出賽35場有1場先發，防禦率僅2.61。賈拉去年出賽18場，防禦率5。勞倫斯出賽38場，防禦率5.70。艾斯皮諾出賽42有19場先發，防禦率4.84。

捕手貝騰柯特去年先後效力運動家及光芒，敲出11支全壘打，打擊率2成52。阿勞茲只有38打數，敲出5支安打。

貝騰柯特。 法新社

陣中另有8名選手曾上過大聯盟，擁有9年大聯盟資歷的游擊手提哈達（Ruben Tejada）也在其中。