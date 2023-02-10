經典賽／這裡的宣傳照有中華隊宋家豪 網：西語比較有種

WBC官方推特今日釋出各隊30人名單，並PO出由各國明星球員照片合成的宣傳照，其中A組荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬球員皆有出現，獨缺中華隊球員。此事引發部分球迷不滿，在貼文留言區質問為何照片獨缺中華隊球員；倒是西語的官方推特放上有中華隊宋家豪的宣傳照。

身為A組地主國卻沒有球員被放上宣傳照，讓網友紛紛在貼文下留言，「沒有台灣球員，是對主辦國不尊重」、「真的被看扁了」。主辦單位悍創稍早也發表聲明，表示已向大聯盟官方抗議。

Your rosters for Pool A! pic.twitter.com/TS3dw6GLDk — World Baseball Classic (@WBCBaseball) 2023年2月10日

不過WBC西班牙語官方推特的A組宣傳照因為有列出參賽國，因此有台灣選手，只是代表人非去年唯一上過大聯盟的張育成，而是旅日好手宋家豪身披中華隊戰袍的照片，就有網友笑稱「西語還比較有種」。

值得一提的是中華隊國名看起來是顯示為「中國台北」(TAIPEI DE CHINA)，這也挑動網友敏感神經，不過很快有人解釋「西語本來就沒Chinese，講好多年了」。

20 países con una sola meta. ¿Quién conquistará el #WorldBaseballClassic? 👀🌎🏆



Para ver los rosters completos: https://t.co/XvEqYByVXF pic.twitter.com/rt8htg7ncy — LasMayores (@LasMayores) 2023年2月10日

本屆A組賽事主辦方「悍創運動行銷」稍早也發布聲明：「針對本(10)日大聯盟公佈經典賽各組封面代表人物，A組封面無中華隊之情形，悍創運動行銷得知後立即在第一時間告知MLB官方，並提出嚴正抗議，要求即刻做出修正。中華隊代表國家出賽，不論任何賽事，我們都將捍衛國家隊的尊嚴，與中華隊站在一起！」