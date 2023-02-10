經典賽／20國名單出爐 古巴首次有3名大聯盟球員助陣

世界棒球經典賽將於3月開打，包括日本的大谷翔平、美國隊長楚奧特、3名古巴出生的美國職棒大聯盟MLB球員，都名列最終的參賽名單上。

第5屆世界棒球經典賽將於3月8日到21日進行，20支球隊將在日本、台灣、美國展開精彩較量。

尋求衛冕的美國，由3度拿下MLB美國聯盟（AL）年度最有價值球員（MVP）、31歲的洛杉磯天使外野手楚奧特（Mike Trout）領銜。

楚奧特說：「當機會一出現，我就非常高興且期待。能代表國家出賽意義非凡，那會是很特別的一刻。」

美國陣中還有洛杉磯道奇外野手貝茲（MookieBetts）、聖路易紅雀三壘手亞瑞納多（NolanArenado）和一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）等人。其中，高史密特是去年國家聯盟年度MVP得主。

楚奧特在天使的隊友，投打「二刀流」好手大谷翔平（Shohei Ohtani）是2021年美聯MVP，這次在兩度拿下經典賽冠軍的日本陣中，而傳以6年1.08億美元（約新台幣32.76億元）續留聖地牙哥教士的36歲老將達比修有（Yu Darvish）也將為日本效力，他在2009年曾助日本在經典賽成功衛冕。

多年來，因為潛力好手叛離，讓人才嚴重流失的業餘棒球強國古巴，將首次把古巴出生的MLB好手放進經典賽名單。

代表古巴這個共產主義島國的，包括芝加哥白襪三壘手孟卡達（Yoan Moncada）及外野手羅伯特（Luis Robert），兩人分別在2014年、2016年離開古巴。

古巴棒球協會還把一些古巴出生，在日本職棒、美國小聯盟打球的選手選進參賽名單。過去，古巴並未讓離開國家的球員參加經典賽。

這次經典賽奪冠的最大熱門，是2013年冠軍得主多明尼加，緊追在後的則是美國、日本。

多明尼加的陣容同樣擁有一票超級球星，當中包括教士外野手索托（Juan Soto）與三壘手馬恰多（Manny Machado）、多倫多藍鳥一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、波士頓紅襪三壘手狄佛斯（Rafael Devers）、西雅圖水手外野手羅德里奎斯（Julio Rodriguez）。

多明尼加陣中還有去年國聯最佳投手，即賽揚獎得主，邁阿密馬林魚的艾坎塔拉（Sandy Alcantara）。

27歲的右投艾坎塔拉說：「我一直都想打經典賽，為我的國家效力，今年得以參賽，我會竭盡所能。」

多明尼加在邁阿密進行的首輪賽事，與波多黎各、委內瑞拉等隊被排在稱為「死亡之組」的D組，只有在分組拿下前兩名，才能晉級到第2輪。

波多黎各陣中有紐約大都會游擊手林多（Francisco Lindor），委內瑞拉則有亞特蘭大勇士外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.）、休士頓太空人二壘手亞圖維（Jose Altuve），及去年拿下美聯打擊王的阿拉耶茲（Luis Arraez）。

D組還有以色列及尼加拉瓜。

美國首輪與英國、加拿大、墨西哥、哥倫比亞同在C組，他們將在亞利桑納對決。

被分在B組的日本，將在東京迎戰韓國、澳洲、中國、捷克；A組的台灣將在台中迎戰古巴、巴拿馬、荷蘭、義大利。