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經典賽／「中華隊殺手」張寶樹球員兼教練 中國隊還有2人同名

聯合新聞網／ 綜合報導
張寶樹雖近幾年已轉為教練，卻在本次經典賽中再次出現在中國隊的球員名單 聯合報系資料照
張寶樹雖近幾年已轉為教練，卻在本次經典賽中再次出現在中國隊的球員名單 聯合報系資料照

第五屆世界棒球經典賽球隊名單於今日公布，其中，中國代表隊名單內不僅有「中華隊殺手」張寶樹，多位選手更和中華隊球員名字相似，引發網友討論。

張寶樹為出生美國的華裔球員，最高曾達到3A層級，他於第二屆世界棒球經典賽加入中國代表隊，並在與中華隊一役中繳出4打數3安打的精采表現，還在於該年登上大聯盟的倪福德手中敲出全壘打，讓中國繼北京奧運後再次擊敗中華隊，張寶樹也從此被譽為「中華隊殺手」。本屆經典賽，張寶樹雖為教練，卻也同時被登錄在球員名單，有機會再次上場獻技。

除了張寶樹外，中國陣中也有其他華裔球員，如效力天使隊小聯盟的Alan Zhang Carter、韓國職棒KT巫師的朱權等等，再加上美籍總教練特雷納(Dean Treanor)，本次中國代表隊可說融入不少美國元素。

特別的是，中國代表隊名單出現了兩位分別為捕手及內野手的「陳晨」，再加上另一名捕手「栾臣臣」不僅和同樣參加本屆經典賽的中華隊投手陳冠宇的綽號「陳陳」讀音相同，也和外野手陳晨威非常相似，讓網友不禁說道，「我們也有陳陳(威)」。

中國隊名單

投手14人：齊鑫、蘇長龍、王唯一、鄭超群、趙富陽、王翔、宮海成、孫海龍、王宇宸、張昊、伊健、林強、還有韓職的朱權、美職天使隊新人聯盟卡特（Alan Carter）

捕手4人：李一凡、陳晨、栾臣臣、李寧

內野手8人：張寶樹(兼教練)、梁培、陸昀、曹杰、陳晨、寇永康、楊晉、羅錦駿。

外野手4人：呂玉恒、韓嘯、梁榮基、前日職軟銀隊真砂勇介。

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