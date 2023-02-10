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經典賽／美國隊教頭帶兵目標 讓球員「椅子轉向前」不滑手機

中央社／ 洛杉磯9日專電
美國隊這次被列在經典賽C組，由隊長楚奧特帶領。 截圖自WBC官方推特
美國隊這次被列在經典賽C組，由隊長楚奧特帶領。 截圖自WBC官方推特

世界棒球經典賽的美國隊總教練戴羅沙（Mark DeRosa）今天分享帶兵信念以球員為重，創造享受比賽的環境，讓休息室的椅子轉向前，而不是各自玩手機。

戴羅沙去年8月接下任務，從原本電視球評的身分，首次執教就是擔任經典賽美國隊的總教練。他今天接受大聯盟官方電視頻道的訪問，談談這幾個月來的心路歷程。

戴羅沙分享，這幾個月來他向很多人請教，包括聯盟、球團高層、教練、曾經打過經典賽的球員。

他坦言，每個人都意見都不一樣，但最重要的是，身為總教練「中心思想是什麼？你相信的事情是什麼？你要如何胸有成竹的做出決定？這是我這兩三個月以來成長最多的地方」。

美國隊是這次經典賽的大熱門，陣容幾乎是美國職棒大聯盟的超級明星隊，戴羅沙分享他的帶兵哲學核心就是以球員為主體。

戴羅沙說，到時候球員報到的第一天，他在休息室向球員講話的時候，「我不會長篇大論，我們在一起只有三個星期，我認為最重要的是球員。一切都是關於球員」。

他認為最重要的事情就是創造一個環境，讓這批超級明星可以「沉浸其中」。

如何讓這些大牌沉浸其中？戴羅沙舉例，他希望每個人的椅子都是朝向休息室的前方，把握機會與身邊的每個人聊天，從別人的身上挖寶，而不是面對自己的置物櫃，各自玩手機。

他說：「我最重視的是創造團隊的氣氛，建立起一種革命情感。一方面，尊重每一支母球團，確保這些球員可以健康回到自己的球隊；另一方面，我的目標是贏得比賽。」

戴羅沙引用紅雀棒球事務部總裁莫茲里亞克（JohnMozeliak）的話「做決策的時候，把你的球員帽戴上」，意即站在球員的角度去思考。

他說這就是他擔任美國隊總教練的目標：「設想球員的需求，當球員回到母隊的時候，會跟別人說，總教練和工作人員盡心盡力，他會很喜歡這次的參賽經驗。我會努力讓這些球員開心，讓他們知道我有多感激他們每一場比賽的表現。」

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