經典賽／多明尼加又少1王牌先發 太空人優質先發機器退隊

第五屆世界棒球經典賽將於下月登場，隨著日期接近，有越來越多的大聯盟球星宣布退出母國代表隊，太空人強投瓦德茲(Framber Valdez)也於今日決定離開多明尼加代表隊，缺席本屆經典賽。

瓦德茲為去年太空人輪值要角，在例行賽31次先發中繳出17勝6敗的成績單，不僅讓他首次入選明星賽，也使他分別在美聯的賽揚獎以及MVP票選中分別名列第五以及第二十名，也被球迷譽為「QS(優質先發)超人」。此外，瓦德茲在世界大賽表現同樣亮眼，總計12.1局的投球僅失兩分自責分，是太空人奪冠的關鍵之一。

不過，優異的表現也讓瓦德茲在2022賽季的工作量比起以往更加龐大，整年超過200局的投球局數比第二高的賽季多了將近70局，且他在韋蘭德(Justin Verlander)離隊後，他也被預期將在本季扛下更重的角色，因此在和瓦德茲溝通後，太空人總管布朗(Dana Brown)於日前表示他將不會參與本屆經典賽。

瓦德茲並非唯一一位退出多明尼加代表隊的大聯盟球員，包括水手王牌卡斯提歐（Luis Castillo）與洋基塞佛里諾(Luis Severino)在內的兩大先發，都在之前宣布不會披上多明尼加隊戰袍，為這支曾在第三屆經典賽拿下冠軍的傳統強權於本屆賽事增添了更多不確定因素。