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經典賽／日本先發有大谷+達比修 美國隊亞瑞納多讚嘆陣容豪華

聯合新聞網／ 綜合報導
日本隊先發有雙王牌大谷翔平(左)與達比修有(右)。 路透、法新社
日本隊先發有雙王牌大谷翔平(左)與達比修有(右)。 路透、法新社

本屆經典賽各國精銳盡出，其中日本隊由大谷翔平達比修有2名大聯盟強投領銜，被視為史上最強日本隊，連代表美國參賽的紅雀隊明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）也不禁讚嘆，日本投手戰力十分堅強。

日本隊先發投手陣容除了大谷和達比修外，日職各隊的王牌投手也都參戰，包括2度奪下投手五冠王的歐力士隊山本由伸、羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希，以及今永昇太等人，「神之子」田中將大甚至無緣入選。

亞瑞納多的隊友努特巴爾（Lars Nootbaar）也要披上日本隊戰袍，亞瑞納多偷爆料，「努特巴爾總是在耳邊說垃圾話。」談到日本隊陣容時，亞瑞納多表示，「日本隊先發投手陣容非常出色，有大谷和達比修。」

艾倫納多認為今年賽事的熱度應該會高於2017年，「能代表自己的國家出賽真的很棒，美國隊唯一的目標是衛冕。」

大谷翔平 達比修有

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