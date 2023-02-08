快訊

網家不發去年績效獎金！詹宏志致歉：今年起我不再領薪水

本土今+23893例、54例死亡 較上周三下降24.2%

經典賽／曾被譽為「右打版柳田悠岐」 前軟銀球員加入中國隊

聯合新聞網／ 綜合報導
真砂勇介曾代表日本拿下U23世界盃冠軍。 截圖自WBSC推特
真砂勇介曾代表日本拿下U23世界盃冠軍。 截圖自WBSC推特

世界棒球經典賽3月開打，曾幫助日本奪下首屆U23世界盃冠軍，並拿下大會MVP的前日職軟銀隊選手真砂勇介將加入中國隊，首戰對手正好是日本。

真砂勇介出生於日本京都，父親具有中國籍，因此有資格代表中國出征經典賽，《日刊體育》撰文直言，他將成為「令人毛骨悚然的存在」。該報導指出，擁有10年職棒經歷的真砂勇介加入中國隊後，日本隊情報可能被暴露。儘管日本實力優於中國，但首場比賽選手可能有緊張感，且中國隊情報少，需更加謹慎。

真砂勇介2012年日職選秀會被軟銀第四輪選中，曾被譽為「右打版柳田悠岐」，不過進入職棒後發展不如預期，直到2017年才登上一軍，日職6季出賽180場，只敲出3轟，打擊率2成19，去年28打數僅敲出2支安打，打擊率0.071，最終被軟銀戰力外，加盟社會人球隊。

真砂勇介表達參賽期許，「經典賽不是說想打就有機會，希望能多吸取經驗，目前跟著球隊練習，仍沒放棄打棒球的夢想，我還能更好，現在放棄太浪費了。」

相關新聞

經典賽／王柏融入選中華隊 日媒形容「站在懸崖邊的四割男」

中華隊日前公布經典賽30人名單，其中不乏多位旅日好手，包含野手王柏融、吳念庭與投手宋家豪，日媒《full-count》盤點本屆有打經典賽的太平洋聯盟洋將也提及這三人，並形容王柏融是「站在懸崖邊的四割男

經典賽／Thank You！中華隊未入選4球員回歸母隊春訓

中華隊世界棒球經典賽參賽30人名單日前出爐，5名球員未入選最終名單，中華隊今天練習前特別感謝林凱威、吳哲源、戴培峰、岳東...

經典賽／曾被譽為「右打版柳田悠岐」 前軟銀球員加入中國隊

世界棒球經典賽3月開打，曾幫助日本奪下首屆U23世界盃冠軍，並拿下大會MVP的前日職軟銀隊選手真砂勇介將加入中國隊，首戰對手正好是日本。 真砂勇介出生於日本京都，父親具有中國籍，因此有資格代表中

經典賽／日媒看好我能晉8強 王柏融也喊：前進東京、邁阿密

世界棒球經典賽開打倒數一個月，中華隊30人名單已在前天出爐，旅日台將王柏融進入正選名單，與球迷預約球場見，並喊話「前進東...

經典賽／難忘恰哥肉身擋球 王柏融喊話：相信我們能前進東京

旅日火腿隊野手王柏融今年也入選世界棒球經典賽台灣代表隊，王柏融對經典賽最難忘印象是2013年彭政閔肉身擋球，直言精神可以...

經典賽／入選中華隊 林子偉、張育成、江坤宇發文曬心得

經典賽備戰倒數一個月，日前中華隊正式公布30人名單，其中「旅外幫」通通入選，張育成、林子偉在社群上發布入選感想。 張育成過去因婉拒參賽及兵役問題鬧出風波，如今確認會投入中華隊，將在14日報到，他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦