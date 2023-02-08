經典賽／曾被譽為「右打版柳田悠岐」 前軟銀球員加入中國隊

世界棒球經典賽3月開打，曾幫助日本奪下首屆U23世界盃冠軍，並拿下大會MVP的前日職軟銀隊選手真砂勇介將加入中國隊，首戰對手正好是日本。

真砂勇介出生於日本京都，父親具有中國籍，因此有資格代表中國出征經典賽，《日刊體育》撰文直言，他將成為「令人毛骨悚然的存在」。該報導指出，擁有10年職棒經歷的真砂勇介加入中國隊後，日本隊情報可能被暴露。儘管日本實力優於中國，但首場比賽選手可能有緊張感，且中國隊情報少，需更加謹慎。

真砂勇介2012年日職選秀會被軟銀第四輪選中，曾被譽為「右打版柳田悠岐」，不過進入職棒後發展不如預期，直到2017年才登上一軍，日職6季出賽180場，只敲出3轟，打擊率2成19，去年28打數僅敲出2支安打，打擊率0.071，最終被軟銀戰力外，加盟社會人球隊。

真砂勇介表達參賽期許，「經典賽不是說想打就有機會，希望能多吸取經驗，目前跟著球隊練習，仍沒放棄打棒球的夢想，我還能更好，現在放棄太浪費了。」