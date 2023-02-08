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經典賽／王柏融入選中華隊 日媒形容「站在懸崖邊的四割男」

聯合新聞網／ 綜合報導
王柏融再次入選中華隊，日媒形容他是「站在懸崖邊的四割男」。聯合報系資料照
王柏融再次入選中華隊，日媒形容他是「站在懸崖邊的四割男」。聯合報系資料照

中華隊日前公布經典賽30人名單，其中不乏多位旅日好手，包含野手王柏融吳念庭與投手宋家豪，日媒《full-count》盤點本屆有打經典賽太平洋聯盟洋將也提及這三人，並形容王柏融是「站在懸崖邊的四割男」，要靠經典賽逆轉近年低潮。

王柏融4年前頂著中職連兩年「四割男」稱號風光加盟日本火腿，但僅有2021年9轟48打點算是小亮點，去年球季則寫下旅日最慘成績，整季只出賽15場敲出2安，打擊率是不到一成的0.063。

季後成為自由球員的王柏融，多方思考後決定以育成合約留在日本繼續打拚，他昨日在媒體日訪時說：「就是一個機會，有機會留在這邊就是往上爬。」他也很清楚，「眼前目標，就是要盡快升到支配下，升到支配下再放眼更大的目標。」

儘管旅日成績不佳被球迷嘲諷，這位當年中職最強打者還是入選了中華隊經典賽30人名單，日媒《full-count》就形容他是「站在懸崖邊的四割男」，必須要靠國際賽的表現爭取更多機會，「逆轉棒球人生」。

另外文中也提到另兩名入選中華隊的旅日台將，效力西武的吳念庭不僅是重要的內野工具人，尤其需要他發揮在日職「得點圈之鬼」稱號的能力。至於在樂天金鷲擔任勝利組牛棚的宋家豪，已是第二次打經典賽，不過他上次是扛先發，只是對荷蘭僅投3.1局就失4分，中華隊最終則以5：6遭到逆轉。本屆兩隊再次同組相爭，就看轉換後援角色的他能否為中華隊守住勝利。

中華隊 王柏融 宋家豪 吳念庭

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