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經典賽／難忘恰哥肉身擋球 王柏融喊話：相信我們能前進東京

中央社／ 台北7日電
王柏融對經典賽最難忘印象是2013年彭政閔肉身擋球，直言精神可以讓後輩學習，也希望球迷可以相信台灣隊。 聯合報系資料照
王柏融對經典賽最難忘印象是2013年彭政閔肉身擋球，直言精神可以讓後輩學習，也希望球迷可以相信台灣隊。 聯合報系資料照

旅日火腿隊野手王柏融今年也入選世界棒球經典賽台灣代表隊，王柏融對經典賽最難忘印象是2013年彭政閔肉身擋球，直言精神可以讓後輩學習，也希望球迷可以相信台灣隊。

世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日在台灣開打，昨天台灣隊舉行成軍記者會，公布正選30人名單，旅日火腿隊野手王柏融也有在名單內。

王柏融今天在日職太平洋聯盟台灣線上媒體日受訪透露目前備戰狀況，提到今年季後有針對不足的地方補強，被選入經典賽台灣代表隊，無論教練團安排打幾棒、守哪個位置都會全力以赴。

被問起過往對於經典賽的印象，王柏融表示，印象最深刻是2013年經典賽恰哥（彭政閔）一壘肉身擋球的畫面，「那個精神對我們後輩來說，是很重要可以學習的地方，不管用什麼方式，就是要幫助球隊贏球」；彭政閔也因為這個關鍵守備受封「鋼鐵恰」。

台灣隊總教練林岳平先前曾透露，王柏融預計2月中返台向台灣隊報到；王柏融今天也跟球迷喊話，「一定要相信我們，可以前進東京、飛向邁阿密，相信我們很快就會在球場見面」，也希望球迷可以踴躍進場替台灣隊加油。

經典賽

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