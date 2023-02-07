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經典賽／入選中華隊 林子偉、張育成、江坤宇發文曬心得

聯合新聞網／ 綜合報導
2023世界棒球經典賽中華隊三十人名單出爐，林子偉(左1)在社群上發表入選心得。 聯合報系資料照
2023世界棒球經典賽中華隊三十人名單出爐，林子偉(左1)在社群上發表入選心得。 聯合報系資料照

經典賽備戰倒數一個月，日前中華隊正式公布30人名單，其中「旅外幫」通通入選，張育成、林子偉在社群上發布入選感想。

張育成過去因婉拒參賽及兵役問題鬧出風波，如今確認會投入中華隊，將在14日報到，他在社群上寫下：「就快見到大家了！謝謝大家的支持愛戴與教練團的肯定，我們衝吧！」他也在底下留言一一致寫替他打氣的粉絲們。

上季待過小聯盟、獨立聯盟、澳職的林子偉則寫下：「謝謝教練團跟選訓委員會肯定，感謝主，中華隊加油！」此次經典賽也是林子偉是否能繼續旅外的重要舞台，他昨日也在記者會上向球迷信心喊話，「只有一場比賽誰輸誰贏很難說，難以用數據分析，全隊盡力就有機會」。

其他中職好手如陳冠宇、呂彥青、江坤宇等都有在社群上發表心得，江坤宇更是寫下：「我與世界的距離，WBC讓我如此的接近，奮力一搏，為了夢想也為了國人的期待，第一站，我們就從台灣出。」展現在國際賽場上的企圖心。

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