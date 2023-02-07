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經典賽／韓籍大聯盟一壘手無法參賽 崔志萬：夢想被摧毀

聯合新聞網／ 綜合報導
崔志萬因海盜隊不放人，無緣進入經典賽南韓隊。 歐新社
崔志萬因海盜隊不放人，無緣進入經典賽南韓隊。 歐新社

經典賽倒數一個月，南韓傳出壞消息，效力大聯盟海盜隊的韓籍選手崔志萬，確定無法投入經典賽韓國國家隊，因海盜球團認為他剛動完手術不放人，對此他本人直言「夢想被摧毀」。

崔志萬透過經紀公司表示目前健康近況良好，已經能進行實戰練習，也在為投入國家隊和經典賽做準備，如今不能參賽，非常失望且受傷，他的夢想是能代表國家出賽，可是現在被摧毀，只能相信繼續健康留在大聯盟，一定會有機會為國家作出貢獻，最後也鼓勵南韓「這不會是輕鬆的旅程，但我有信心我們會打出精彩的比賽。」

2009年崔志萬和水手隊簽下小聯盟約，後來透過規則五選秀進入天使隊，2016年登上大聯盟，接下來待過洋基、釀酒人和光芒隊，在3A和大聯盟間載浮載沉，去年好不容易出賽回穩，卻被光芒交易到海盜。生涯在大聯盟7年共出賽486場，敲出350支安打包含61轟，打擊率2成39。

崔志萬曾在學生時期為國出征U12和U18，到大聯盟後一直希望能披上國家隊戰袍，但在2019年世界12強賽、2020年東京奧運都因球團反對無法參賽，此次海盜以崔志萬去年11月右手肘動刀移除骨頭的碎塊，反對他出賽，最後南韓只能將他移除名單，換上韓職SSG登陸者隊外野手崔知訓遞補。

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