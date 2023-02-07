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經典賽／釀酒人王牌優先考慮賽季 確定不為美國出征

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人隊王牌伯恩斯（Corbin Burnes）為專心備戰新球季辭退經典賽。 歐新社
釀酒人隊王牌伯恩斯（Corbin Burnes）為專心備戰新球季辭退經典賽。 歐新社

經典賽開打僅剩一月，日前美國隊傳出壞消息，釀酒人隊王牌伯恩斯（Corbin Burnes）為專心備戰新球季，因此決定辭退國家隊，全心放在春訓。

伯恩斯過去曾表達願意參加經典賽，不過官方一直沒有公佈確定參賽消息，如今比賽及春訓在即，衡量下他表示自己將優先考慮這個賽季，以確保做好準備好在另一個完全健康的賽季開幕繼續比賽，因此絕對婉拒經典賽邀請，讓美國隊失去一名先發大將。

伯恩斯今年球季曾獲選《MLB Network》10大最佳先發投手的第1名，去年賽季是釀酒人先發輪值要角，並且全勤出賽總共33場，拿下12勝8敗，主投202局中被敲出144支安打、防禦率2.94。

雖然伯恩斯退賽，美國陣容依舊相當豪華，仍有眾多大聯盟球星加持。本屆經典賽美國與墨西哥、哥倫比亞、加拿大、英國同屬預賽C組，將於3月11日在鳳凰城的大通銀行球場開賽。

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