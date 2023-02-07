經典賽／釀酒人王牌優先考慮賽季 確定不為美國出征
經典賽開打僅剩一月，日前美國隊傳出壞消息，釀酒人隊王牌伯恩斯（Corbin Burnes）為專心備戰新球季，因此決定辭退國家隊，全心放在春訓。
伯恩斯過去曾表達願意參加經典賽，不過官方一直沒有公佈確定參賽消息，如今比賽及春訓在即，衡量下他表示自己將優先考慮這個賽季，以確保做好準備好在另一個完全健康的賽季開幕繼續比賽，因此絕對婉拒經典賽邀請，讓美國隊失去一名先發大將。
伯恩斯今年球季曾獲選《MLB Network》10大最佳先發投手的第1名，去年賽季是釀酒人先發輪值要角，並且全勤出賽總共33場，拿下12勝8敗，主投202局中被敲出144支安打、防禦率2.94。
雖然伯恩斯退賽，美國陣容依舊相當豪華，仍有眾多大聯盟球星加持。本屆經典賽美國與墨西哥、哥倫比亞、加拿大、英國同屬預賽C組，將於3月11日在鳳凰城的大通銀行球場開賽。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言