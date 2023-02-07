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官員被爆料耍官威違法攜眷出境旅遊 國安會致歉

經典賽／中華隊利多！義大利徵召不順 大都會外野手辭退

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會外野手尼莫（Brandon Nimmo）將不會代表義大利國家隊出征經典賽。 美聯社
大都會外野手尼莫（Brandon Nimmo）將不會代表義大利國家隊出征經典賽。 美聯社

世界棒球經典賽開打倒數一個月，各隊參賽名單逐漸出爐，不過與中華隊同組的義大利徵召並不順遂，陸續有大聯盟好手退賽，近日傳出大都會隊外野手尼莫（Brandon Nimmo）也不會出賽。

根據大聯盟記者狄柯摩（Anthony DiComo）推特發文表示，雖然尼莫曾在2017年效力義大利國家隊，但下個月開打的經典賽並不會出賽，這也意味著不會看到尼莫來台，讓義大利戰力稍減，對中華隊利多。

尼莫2011年加盟大都會，2016年登上大聯盟，去年賽季出賽151場，敲出159支安打包含16轟、64分打點，打擊率2成74，季後以8年1.62億美元（約台幣48億）合約續留大都會。

義大利本屆經典賽請來名人堂鐵捕皮亞薩（Mike Piazza）執教，原本希望徵召13位大聯盟現役球員，如今陸續有球員辭退，像是太空人隊「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini）、藍鳥隊終結者羅瑪諾（Jordan Romano）和金鶯隊左投瓦士比（Nick Vespi）。

義大利與中華、古巴、荷蘭、巴拿馬同屬A組，中華隊將在3月10日於台中洲際棒球場對上義大利。

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