經典賽／林子偉百分百健康經典賽證明身手 談中南美球隊特色

具有旅美資歷的野手林子偉入選世界棒球經典賽中華隊，林子偉角色工具人優先守位是右外野，他提到中南美洲球隊特色是速度快，也表示目前身體狀況百分百健康，想透過經典賽證明身手。

林子偉去年季中遭美職紐約大都會隊釋出，先後到美國獨立聯盟大西洋職業棒球聯盟、澳洲職棒打球，今年2月1日正式投入經典賽中華隊集訓，也確定入選世界棒球經典賽正選名單。

經典賽總教練林岳平表示，林子偉以內野手身分入選，但是工具人角色，第一優先守位為右外野，但不代表他不會再回到內野，只是林子偉近期在澳職都是內野出賽、相對熟悉，先讓他從外野出發，如果需要回到內野，會比較容易轉換。

林子偉表示，投入集訓後外野的訓練，目前都有在熟悉飛球的判斷，接到通知入選經典賽代表隊，很開心也很期待，這是很高層級的比賽，希望不要保留實力、發揮極限，也希望大家不要害怕其他國家的選手有美職大聯盟等級的球員，「我們能做的就是努力，不要留下遺憾」。

中華此次分組預賽與荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬同在A組，林子偉表示，中南美洲的球隊主要就是速度快，不管是野手還是投手球速，也知道他們找來很多美職大聯盟、小聯盟3A層級的球員，中華隊選手要彼此互相觀察、提醒。

林子偉目前沒有合約在身，被問起是否希望透過經典賽證明身手，林子偉表示：「可以這麼說」；也提到近年表現不穩定主要是受到傷勢影響，但目前身體百分百健康，只要健康出賽就沒有問題，未來走向及合約，交給經紀公司處理，「先不要想太多，經典賽全力以赴」。