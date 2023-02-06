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經典賽／韓媒報導張奕退賽 直呼中華隊戰力「告急」

聯合新聞網／ 綜合報導
張奕因肩膀發炎，確定退出本屆經典賽。 聯合報系資料照
張奕因肩膀發炎，確定退出本屆經典賽。 聯合報系資料照

WBC世界棒球經典賽即將開打，先前中華隊卻傳出壞消息，旅日好手張奕因肩膀發炎宣布退賽，讓中華隊損失投手一大戰力，而韓媒也關注到此事，直言中華隊戰力「告急」。

韓媒《MHNSPORTS》報導以「台灣怎麼辦？震驚韓國的王牌投手未能參加WBC」為題，在2019年12強時張奕曾對南韓隊繳出6.2局無失分的好投，當時中華隊7:0完封南韓，引發兩國熱烈討論，韓媒稱此役為「千葉慘案」。報導指出張奕是中華隊的王牌投手，認為這位王牌的退賽讓中華隊的戰力進入「緊急狀態」。

此外韓媒也分析到，台灣小組賽將會對上荷蘭、古巴、義大利等隊都有許多大聯盟選手參賽，因此中華隊需要有能壓制他們的選手，如今張奕退賽，韓媒點名曾效力美職、韓職的王維中是先發要角，但仍有不足之處。

張奕在被邀請的第一時間就表達了強烈的參賽意願，不過日前因肩膀緊繃，經過檢查後確定肩膀發炎，和球隊商討後，只能退出本屆的經典賽，並表示對於這個結果「無比沮喪」。

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