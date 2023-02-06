經典賽／多明尼加索托、馬恰多參戰 豪華先發預測出爐

教士隊明星外野手索托（Juan Soto）和三壘手馬恰多（Manny Machado）確定參加經典賽，替多明尼加隊戰力再升級，被看好是奪冠熱門之一。

日前索托和馬恰多在出席教士球迷感謝祭，宣布將代多明尼加出征經典賽，索托表示：「我現在狀況很好，已經等不及要讓全世界看到多明尼加。」教士共有五位選手將缺席一段時間的春訓，投入經典賽，分別是游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）將代表荷蘭、南韓內野手金河成及日籍投手達比修有。

此次多明尼加徵召不太順利，50人名單中有18位的球員的母隊不願意放行參賽，不過多明尼加仍推出「豪華陣容」，如守護者隊明星內野手拉米瑞茲（Jose Ramirez）、藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、紅襪隊明星三壘手狄佛斯（Rafael Devers）等大聯盟好手。

多明尼加預賽與波多黎各、委內瑞拉、以色列、尼加拉瓜同屬D小組，將在3月11日於邁阿密馬林魚球場展開第一戰。多明尼加在2013年後以全勝之姿奪下冠軍，此屆很被看好奪下隊史第二冠。

以下是外媒預測多明尼加的先發陣容：

1、中外野手 羅德里奎茲（Julio Rodriguez）

2、二壘手 拉米瑞茲（Jose Ramirez）

3、右外野手 索托（Juan Soto）

4、一壘手 小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）

5、指定打擊 狄佛斯（Rafael Devers）

6、三壘手 馬恰多（Manny Machado）

7、左外野手 馬提（Starling Marte）

8、游擊手 潘尼亞（Jeremy Pena）

9、捕手 桑契斯（Gary Sanchez）

先發投手：阿坎塔拉（Sandy Alcantara）