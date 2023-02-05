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經典賽／達比修說將準時參加日本集訓 韓媒酸大谷：聽到沒？
經典賽開打在即，特別是組成強大陣容的日本隊，將於17日在日本宮崎進行集訓，大聯盟投手達比修有於今天受訪時對外界說，他將於17日準時參加日本隊集訓，不會因自己是大聯盟球員而晚到，開了壞先例，但韓媒卻因此酸準備要延後報到的大谷翔平，「聽到沒？」
達比修有於今天在美國出席教士隊粉絲活動時，對日本及美國媒體表示，他將於17日直接前往日本國家隊集訓報到，他表示，他在聖地牙哥和栗山教練吃過飯後，就對教練表達他會直接去宮崎參加集訓。
達比修有說，「有很多日本球員進軍大聯盟，入選經典賽國家隊。我不想說，因為我是大聯盟選手所以才晚去報到。」日媒表示，達比修有是不想因身分特殊而開了不好的先例。
至於大谷已確定不會參加17日至27日在宮崎的國家隊集訓，將先投入天使隊春訓之後，3月1日才向國家隊報到。
韓媒在報導時指出，達比修有的話一體適用，酸大谷翔平不能效法前輩，準時參加日本隊集訓，「前輩說的話，你聽到沒？」
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