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經典賽／韓國「眼鏡王牌」朴世雄 春訓手套繡上國旗與WBC
入選韓國經典賽國家隊的韓職樂天巨人隊27歲投手，有「眼鏡王牌」之稱的朴世雄，在球隊春訓時特別秀出專屬手套，上面特別繡了韓國國旗標誌及「2023 WBC」，以顯示對此次經典賽的重視。
連續兩年在韓職都有10勝戰績的朴世雄，目前投入樂天巨人隊春訓，之後再前往國家隊報到，對於能夠在經典賽為韓國效力，他難掩興奮之情，「這是從高中一年級就贊助我手套的棒球用品公司老闆特別製作，上個月公布經典賽名單之後，他就給我三個手套，這讓我會全力以赴，拿出好成績。」
朴世雄說明，這家棒球用品公司打從他打棒球初期就開始贊助，為了表示對這家公司展現「忠誠」，他甚至婉拒一家全球品牌的贊助，「我不能忘記老闆從小對我的幫助。」
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