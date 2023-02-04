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經典賽／感謝張奕第一時間表達參賽意願 高志綱祝福早日康復

聯合新聞網／ 綜合報導
林岳平(左)、張奕(中)、高志綱(右)。 截圖自高志綱FB粉絲專頁
林岳平(左)、張奕(中)、高志綱(右)。 截圖自高志綱FB粉絲專頁

旅日投手張奕因肩膀發炎退出經典賽，中華隊首席教練高志綱今日也發文感謝張奕，第一時間就表達願意披上國家隊戰袍，並祝福張奕早日康復。

高志綱今日在個人粉絲專頁PO出與總教練林岳平一同拜訪張奕的照片，並寫下對張奕的感謝，「謝謝你在面對邀請的第一時間就強烈表達出想要穿上國家隊球衣的參賽意願，雖然最後因身體狀況未能如願，但還是非常衷心的感謝你。」

「也祝福你能早日把身體狀況調整好，期待能在新球隊的第一年就能有大放異彩的好表現 !! 」

張奕今年從日職歐力士隊轉戰西武隊，先前卻在牛棚練投時出現不適，經檢查後確定為右肩發炎，西武將他改放入春訓二軍名單，也確定無法回台參加集訓，無緣經典賽。

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