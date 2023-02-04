經典賽／「日本隊史最大危機」日媒坦言2013年被中華隊嚇到

世界棒球經典賽將在3月8日登場，根據《自由時報》今日報導指出，林智勝回憶起2013年WBC台日大戰，自責小細節沒做好導致中華隊落敗，日媒也引述這段訪問，直言被嚇出一身冷汗，也稱這場比賽為日本經典賽史上「最大危機」。

當時日本與中華隊在複賽對決，王建民6局好投壓制日本，中華隊帶著3：2領先進入第9局。9局上兩出局輪到井端弘和打擊時，陳鴻文投出第一球，一壘跑者鳥谷敬就大膽發動盜壘，成功進占二壘，隨後井端弘和敲出安打追平比分，雙方進入延長賽後，中田翔擊出高飛犧牲打得到超前分，讓中華隊3：4惜敗。

林智勝日前受訪時自責表示，「如果他提早一秒起步，早就等在二壘壘包前將鳥谷敬觸殺出局。」林智勝更透露，「到現在我還會夢到那一幕，永遠都會記得。」

日媒《Full-Count》引述這段訪問，回顧這場比賽，直言是日本過去4屆賽事中最大危機，「日本延長賽第10局獲勝，以4：3辛苦贏球，最關鍵的表現就是鳥谷敬9上2出局的盜壘。」

該報導指出，「在出局比賽就結束的大場面下，鳥谷敬的勇氣和技術得到巨大的讚揚。」