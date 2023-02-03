經典賽／洋基不允許塞佛里諾參戰 多明尼加先發投手再-1

世界棒球經典賽即將在3月開打，被視為奪冠熱門的多明尼加隊，組隊卻不如預期順利，先前提出的50人名單中，有18人無法參賽，大聯盟記者高梅茲（Hector Gomez）今日更指出，洋基隊強投塞佛里諾（Luis Severino）被禁止參加經典賽。

高梅茲指出，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）不允許塞佛里諾參戰。先前高梅茲也爆料，水手隊王牌投手卡斯提歐（Luis Castillo）、釀酒人隊投手培洛塔（Freddy Peralta）都被母隊限制參戰。

洋基拒絕塞佛里諾參戰的決定值得理解，畢竟塞佛里諾過去幾年傷病史豐富，洋基肯定不願意冒風險。塞佛里諾2018年繳出19勝8敗，防禦率3.39的王牌身手後，接下來的3季只出賽7場，去年重返球場後才恢復健康，繳出7勝3敗，防禦率3.18的成績。

多明尼加原先可能組成媲美美國隊的豪華陣容，如今卻逐漸崩解，出現在50人名單的馬林魚隊王牌投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）、太空人隊瓦德茲（Framber Valdez）是否能參戰，值得關注。