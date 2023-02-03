經典賽／日媒整理各國大咖教練 王建民與眾傳奇齊名

世界棒球經典賽即將在3月8日開打，各國不只擁有眾多大咖球星，連教練團也相當豪華，日媒昨日也整理本屆賽事的大咖教練。

日媒《產經體育》指出，這次經典賽教練團堪稱「史上最佳陣容」，以美國隊為例，打擊教練為名人堂成員小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），投手教練是一代名投派提特（Andy Pettitte）。

中華隊也有人被點名，那個人就是王建民。該報導指出，王建民曾在洋基隊拿下19勝，也曾在2013年經典賽6局0失分壓制日本隊打線。該報導還引述台灣媒體報導指出，「被最多球迷索取簽名的不是球員，而是身為教練的王建民。」

該報導也提到，多明尼加隊可能請紅襪隊傳奇「老爹」歐提茲（David Ortiz）擔任打擊教練，波多黎各隊總教練為紅雀隊傳奇莫里納（Yadier Molina），義大利隊總教練是名人堂捕手皮亞薩（Mike Piazza），荷蘭隊也邀請退役重砲瓊斯（Andruw Jones）擔任打擊教練。