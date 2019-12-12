花生之亂…韓國瑜批「花錢部」 農委會：傳播假消息

國民黨總統候選人韓國瑜（中）昨回雲林拜票，民眾熱情迎接。 記者李京昇／攝影 分享 facebook

藍綠互批「花生之亂」，國民黨總統候選人韓國瑜昨天造訪雲林時表示，政府控管農產品政策老是讓農民罵不停，農委會不該成為只會花錢的「花錢部」。農委會主委陳吉仲昨反批，韓國瑜非常不專業，收購是為建立市場穩定機制，韓的發言是再次傳播假消息影響花生價格、傷害農民。

對於雲林花生之亂延燒一個月，導致花生價格崩盤，農委會祭出廿億元，以每台斤四十元收購，連紙廠倉庫、舊保齡球館都拿來儲放花生，外界擔心衍生黃麴毒素等食安風險。陳吉仲說，食藥署已確認暫存沒有問題，將在一、兩天內改放到更合適的倉庫。農糧署預計四天內改送至嘉義東石雜糧生產合作社。

不過，韓國瑜說，從高麗菜到花生崩盤都一樣，老是讓農民罵聲連連，蔡政府執政三年多，花生進口將近四千三百噸，比馬政府時代多了百分之卅，現在花生正大量生產，卻又開放進口，明年又要進口五二三五噸，農民真是叫苦連天。

韓國瑜說，農委會不該成為「花錢部」，不是農損時就給錢、請農民閉嘴；農民只希望有穩定通路、合理利潤，這次花生引起農民大反彈，農委會應改變政策。今年已有大量勞工放無薪假或被解雇，預測明年經濟更慘，因兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）到期，明年不簽訂將嚴重影響台灣農產品出口。

落花生產業協會理事長丁明貴說，近來收購價低，因為消費者需求減少，且花生加工品進口量漸增替代花生需求，當然擠壓國內花生價格，政府應思考管制進口加工品數量或增加關稅。