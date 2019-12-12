花生大爆倉 還有千噸…地方硬著頭皮收購

蔡英文總統到雲林看到那麼多花生放在紙廠倉庫，十分驚訝。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年花生歉收，又因盤商操作導致價格下跌，農委會協調農會、合作社場等農民團體以每台斤四十元收購，從十一月廿日起截至昨日為止已收購超過三千公噸，地方倉庫已「大爆滿」，未來還打算再收購一千公噸，爆倉情況恐更嚴重。

雲林縣「花生之亂」延燒成藍綠政治攻防，農委會宣布以高於開盤價的價格收購花生後，雲林各農會及合作社收到滿倉，公所還要租借倉庫囤放，農會不禁抱怨中央倉促決定讓各農會措手不及，動員所有人力日夜加班，可說是倉滿錢盡，但倉儲不足、銷售等問題盼中央協助。

啟動收購後，收購到「爆倉」而必須借用倉庫，讓南下視察花生收購情況總統蔡英文驚訝地問「這不是紙廠倉庫嗎，怎會用來堆花生？」

雲林目前有元長、北港、虎尾與崙背四農會協助收購花生，元長農會目標收購一百噸黑金剛花生，動員所有人力日夜加班，三周已收九十幾噸花生，昨天卻被爆不願收購。總幹事李美容無奈說，元長鄉農會主要收購較晚收成的黑金剛花生，因此目前呈報給農委會的收購數量較少而引發誤會，未來會繼續收，但倉庫調度吃緊。

雲林精緻農業合作社理事主席張信富說，合作社受政府相託且不願見農民受苦，硬著頭皮幫忙收購，但數量太多只好向人借用倉庫，連舊保齡球館也都用來堆花生，現在連收購資金都將耗盡。

農糧署作物生產組簡任技正蘇登照表示，收購目標為四、五千噸花生，市場約還有近千噸未收，各農會是否協助收購、收購數量，一切都有詢問意願，並無強迫。

農糧署昨表示，目前已協調農民團體順利收購三千多公噸，打算再收購一千公噸，但都是農民團體自己的採購經費，並未動用政府準備的廿億元。農糧署說，倉庫爆滿應是少數個案，因為今年八月雨災導致花生減產，就算再多收購一些花生，也不至於無處可擺。