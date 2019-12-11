花生之亂延燒 綠批假消息 藍喊揪亂源

農委會以每台斤40元收購花生，各農會向中央反映倉儲不足、銷售等問題。 記者李京昇／攝影 分享 facebook

民進黨行動中常會昨天移師雲林縣，針對「花生之亂」，謠言在地方滿天飛，造成農產品價格波動，黨主席卓榮泰點名雲林縣長張麗善負起責任，地方政府應積極作為，為農民解決問題。張麗善說，農政單位應該要解決產銷失衡問題，現階段只看到花生倉儲問題，應該要盡快銷售出去才是解決問題。

農委會主委陳吉仲昨受邀出席行動中常會專案報告「花生之亂」，陳指出，政治要怎樣相殺都沒關係，但是不能拿農民的福利來做政治的籌碼，還強調全世界假消息最多就是在台灣，台灣假消息最多就是農業部門，農業假消息最多就在雲林縣。

張麗善反批，蘇治芬連著幾天拉農委會主委、甚至蔡英文總統在雲林團團轉，就連民進黨中常會都拉到雲林，是選情告急了嗎？還是老馬變不出新把戲？

張麗善直指蘇治芬才是這次花生之亂的亂源，她表示，民進黨政府藉著花生問題做政治操作。

卓榮泰表示，從去年吵得沸沸揚揚的高麗菜及文旦之亂，到今年的鳳梨、花生，都是用假訊息、謠言，恐嚇農民、打擊農業，剝削農民辛苦的收穫。他也肯定農委會適時展現魄力及效率，民進黨立委蘇治芬與劉建國積極協調，啟動緊急收購措施，才得以穩定花生價格。

卓榮泰讚農委會「雲林縣長要扛責」

陳吉仲直指張麗善在十一月十九日農委會到雲林說明之後，公然在雲林縣議會指控農委會進口五千多噸花生；後來雲林還出現一份夾報的宣傳品，指控農委會進口花生；農委會邀請農會、合作社說明時，雲林縣的農會只有兩個願意配合政府，所幸找了蘇治芬去找合作社，否則，相信很多農民的花生現在都放在路邊。

蘇治芬及劉建國後續發言時，也都點名張麗善，蘇治芬說雖然張麗善跑到海清宮下跪，但傷害已經造成。劉建國則表示，再怎樣政治操作都不要把農民的權益當作祭旗。

張麗善說，她認同蔡英文說的解決農業產銷應該要回歸體制，而不是像此次花生之亂，農委會三番兩次跳過雲林縣政府。

蘇治芬的對手、國民黨雲林縣海區立委參選人張嘉郡昨晚說，蘇治芬根本是公然說謊與抹黑，花生進口數量並非她所能控管，也非雲林縣政府可以決定，蘇治芬當時已知道價格崩盤是因為盤商有預期心理不收購，蘇是現任立委還不盡責任去檢討農委會，現在還想推卸責任，這讓人為之不齒。