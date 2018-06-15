北檢傳喚 韓國瑜：北農任內 果香菜香書香

2018-06-15 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北報導



北檢昨再傳喚韓國瑜。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

台北地檢署繼前天傳喚台北農產公司總經理吳音寧，查發送七噸多的蔬菜給家鄉團體、贊助特定團體摸彩、送洋酒後，昨再以被告兼證人身分傳喚北農前總經理韓國瑜。韓表示，把資料調出來就一清二楚，問問農民、員工、大台北地區消費者，這個答案就出來，「三個角對焦一下就知道。」

韓國瑜表示，不解這個案子（指菜蟲案）為何過了一年半再重新偵訊，也不解有這麼多退休總經理，「為什麼只抓我一個人出來作證？」他期待一場公平、公正的偵訊，「這個要求應該算是最基本的」。

韓說，偵訊時都誠實回答，治理公司的理念，各人有各人想法，治理北農四年多，非常自豪，真的「士飽馬騰、欣欣向榮」。不光是以前的「酒文化」，事實上除賣蔬菜外，鼓勵員工讀大學、學英文、每月看一本好書，「我們果香、菜香、書香」。

韓國瑜表示，庭訊有兩部分，一是自己被控涉背信，另一部分是當證人，「這部分我覺得還好」。

針對吳音寧被控贈酒、贈菜，韓稱自己都是誠實應對檢察官詢問，根據自己認知，有一部分是揣測，誠實回答。他舉例，如一個總經理面臨很多的應對、應酬、接待等等，「要揣測她（吳音寧）所面臨的狀態，必須以自身的經驗來推估」，相信很快就會知道答案。