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北農案庭訊3小時 韓國瑜：誠實報告理念

2018-06-14 13:50聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

北農產公司總經理吳音寧遭告發送7噸多的蔬菜給家鄉團體，另以22萬元業務推廣費，贊助特定團體摸彩、送洋酒，台北地檢署昨首度以「他字案」被告身分傳喚吳音寧到庭說明；今上午以被告兼證人身分傳喚北農前總經理韓國瑜。庭訊約3小時，訊後請回。韓國瑜向媒體表示，已向檢察官誠實報告治理公司理念、依據法令。

韓國瑜指出，偵訊內容不公開，就自己部份都誠實回答。畢竟治理公司的理念，各有各的想法，就把自己的理念、依據的法令等等，誠實地報告，其他方面不方便透漏太多。

媒體詢問「柯文哲說從你之後開始，北農越來越亂？」他說，要看柯發言情境、內容、場合。其實在治理北農這4年多，非常自豪，真的士飽馬騰、欣欣向榮。不光是以前的酒文化，事實上除了蔬菜外，鼓勵他們盡量讀大學、研究所、禮拜一到禮拜四補習英文、每個月看一本好書。「我們果香、菜香、書香。北農在我任內治理很有信心， 一切非常的好。」至於柯講話的依據是什麼？無從判斷，要進一步了解之後再回答。

韓國瑜表示，今日庭訊有兩個部分，一個是涉嫌背信這塊，另一個作為證人這塊，「這部分我覺得還好」，檢察官偵辦氛圍非常地好，沒有什麼太大的問題，不方便表述太多。

針對吳音寧被控贈酒、贈菜，韓稱自已都是誠實面對檢察官詢問，根據自己認知，有一部分是揣測，都誠實回答。例如一個總經理面臨很多的應對、應酬、接待等等，「要揣測她（吳音寧）所面臨的狀態，必須以自身的經驗來推估，很誠實地回答，很快地一段時間就會知道答案。」

韓國瑜北農吳音寧

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