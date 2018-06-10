親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北農風波續發酵
向假新聞宣戰？
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
烈日遊具似烤盤
政治
軍事
綜合

台版熔爐！ 美崙啟能中心驚爆4名女院生遭行政組長性侵

天熱稻產暴增 米商：收了也賣不出去不知怎辦

愛護、支持農民 賴清德：勿傳鳳梨、香蕉價跌假新聞

2018-06-10 13:05聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

台灣愛文芒果之父鄭罕池今舉行公祭告別式，行政院長賴清德出席擔任點主官，談到網路上充斥水果量多價跌的假新聞，盼大家不要以訛傳訛，因為每個謠言對農民來說都是一個傷害，當農民受假新聞影響，導致市場價格下跌，沒辦法得到保障，「愛護、支持農民，絕對不要宣傳假新聞。」

賴清德表示，最近香蕉一斤一塊錢或是大批香蕉被棄置路旁，都被證實是假新聞，也有人公開道歉，相對鳳梨也是一樣，大家可以實際到產地、市場來看看價格是多少，農民非常辛苦，社會非常關心，政府也非常支持，努力協助行銷。

「尤其特別碰到假新聞，千萬不要以訛傳訛」，賴清德表示，一則假新聞對農民來說就是一個傷害，當農民受到假新聞影響，導致市場價格下跌，就沒辦法得到保障，愛護支持農民，就不要宣傳假新聞，打擊農民。

隨後也在臉書上分享香蕉香蕉新食用方法，表示近來香蕉盛產，農委會已經提出多項政策來穩定市場，以保障蕉農的權益。而香蕉的高營養價值是公認的，擁有各類維生素和礦物質，膳食纖維的含量也相當豐富，因此，多吃香蕉不只能幫助農民，也對自己的健康有益。

最近有許多人都很關心蕉農權益，也有許多企業和個人幫忙採購，更提供許多香蕉的新吃法，近日便有一位朋友推薦，生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味。農民辛苦栽種香蕉，收穫不易，一起吃蕉協助農民，為農民加油。

台南芒果即將進入盛產旺季，目前已完成套袋約8成。記者綦守鈺／攝影
台南芒果即將進入盛產旺季，目前已完成套袋約8成。記者綦守鈺／攝影
分享
台灣愛文芒果之父鄭罕池今舉行公祭告別式，行政院長賴清德出席擔任點主官。記者綦守鈺...
台灣愛文芒果之父鄭罕池今舉行公祭告別式，行政院長賴清德出席擔任點主官。記者綦守鈺／攝影
分享
台南芒果即將進入盛產旺季，目前市場價格每公斤約70元起跳，價格看漲。記者綦守鈺／...
台南芒果即將進入盛產旺季，目前市場價格每公斤約70元起跳，價格看漲。記者綦守鈺／攝影
分享
賴清德在臉書上分享香蕉香蕉新食用方法。記者綦守鈺／翻攝
賴清德在臉書上分享香蕉香蕉新食用方法。記者綦守鈺／翻攝
分享

農民香蕉假新聞

相關新聞

年薪沒200萬不能批吳音寧 游淑慧：700萬才能投總統？

2018-06-10 12:32

【即時短評】LeBron都被評 吳音寧為何不能?

2018-06-10 11:53

北農爭議延燒 韓國瑜遭傳喚 國民黨人士質疑與高雄市長選舉有關

2018-06-09 23:34

薪水沒兩百萬不能嘴吳音寧？ 包正豪：我有我來嘴

2018-06-09 23:01

律師「戰階級」護吳音寧 包正豪嗆：我年薪有資格嘴

2018-06-09 23:00

北農查帳…柯營傳內訌 藍綠夾攻

2018-06-09 22:46

農委會肯定吳音寧績效 北農常董張永成批：騙外行人

2018-06-09 21:16

影／將換吳音寧？洪耀福否認 柯不知情：台北政壇都鯊魚

2018-06-09 17:16

柯文哲：吳音寧能力沒問題 應付政壇吃力

2018-06-09 16:36

柯文哲臉書讚吳音寧 姚文智批放毒又要當和事佬

2018-06-09 14:44

柯文哲肯定吳音寧 姚文智：一邊呼呼一邊查帳

2018-06-09 14:23

北農風波延燒 柯文哲：吳音寧已奄奄一息

2018-06-09 13:11

查北農帳遭爆市府內訌 柯P：不介入藍綠運作

2018-06-09 13:01

陳吉仲質疑政風赴北農查帳 孫大千：標準豬隊友

2018-06-09 11:57

柯文哲臉書挺吳音寧 丁守中：肉桶政治已打翻

2018-06-09 11:47

柯文哲臉書肯定吳音寧 丁守中：肉桶政治

2018-06-09 11:33

擺脫政治混戰 農業圈：北農該交給專業管理

2018-06-09 10:32
看更多

熱門文章

薪水沒兩百萬不能嘴吳音寧？ 包正豪：我有我來嘴

2018-06-09 23:01

農委會肯定吳音寧績效 北農常董張永成批：騙外行人

2018-06-09 21:16

缺電英的「小幸運」 寶島改歌王 KUSO影片誰最狂？

2018-06-10 08:00

陳菊、呂秀蓮 談了1個半小時

2018-06-10 00:09

A7汙水蘇貞昌24天解決？ 新北市府：早定案

2018-06-10 00:18

傘兵秦良丰醫療路 嚴德發：醫療復健國防部全包

2018-06-09 17:46

提到他....賴清德紅了眼眶：照顧農民是政府的責任

2018-06-10 10:21

非洲唯一台灣友邦史瓦帝尼 CNN：中國無法拉攏

2018-06-09 20:34

五措施救墾丁、恆春觀光 交通部獎助搭機客800元

2018-06-09 21:31

跟了連戰18年的丁遠超離職 駁與負面傳聞有關

2018-06-10 10:18

孫大千：農產品價崩 蔡英文扮網紅也束手無策

2018-06-10 09:07

黃國昌下戰帖 侯友宜：委員應該在立院

2018-06-09 17:05

北農爭議延燒 韓國瑜遭傳喚 國民黨人士質疑與高雄市長選舉有關

2018-06-09 23:34

律師「戰階級」護吳音寧 包正豪嗆：我年薪有資格嘴

2018-06-09 23:00

國軍漢光實兵今年這麼操 華美總檢討11日舉行

2018-06-09 17:45

綠提假新聞拘罰 藍營搖頭

2018-06-09 23:55

林聰賢大讚香蕉療效 網批：假新聞 食藥署查嗎？

2018-06-10 11:50

馬英九出席王大閎追思會 徐旭東：王比貝聿銘「高」

2018-06-09 19:58

年薪沒200萬不能批吳音寧 游淑慧：700萬才能投總統？

2018-06-10 12:32

茶農下跪 兩岸夾縫間討生活的無奈

2018-06-09 21:55

總統府：陳菊拜會呂秀蓮 互動氣氛融洽

2018-06-09 20:13

火力全開 侯友宜發言人批蘇貞昌是「割稻王」

2018-06-09 16:00

為不當冤大頭 海軍拉法葉艦自力性能提升困難重重

2018-06-10 11:28

AIT新館落成 美參議員致函促川普派內閣官員出席

2018-06-10 02:59

醫師：最怕赤腳、穿短褲溜滑梯

2018-06-10 00:22

【即時短評】LeBron都被評 吳音寧為何不能?

2018-06-10 11:53

綠委倡立法查假新聞 黃國昌：應先推查辦官員國會說謊

2018-06-10 11:36

影／將換吳音寧？洪耀福否認 柯不知情：台北政壇都鯊魚

2018-06-09 17:16

影／史瓦帝尼王子畢業 國王王妃見證場面溫馨

2018-06-09 16:06

傳台農發香蕉貨源不明 農委會：中傷的謠言

2018-06-09 20:37

五星旗 禁不禁？綠協辦公投很頭大

2018-06-09 23:48

柯文哲：吳音寧能力沒問題 應付政壇吃力

2018-06-09 16:36

遏止假新聞 邱志偉提案修法最重可拘3日

2018-06-09 15:15

反核食 冷了嗎？ 藍憂公投影響選情

2018-06-09 23:51

茶葉銷陸被退 茶農求助吳敦義

2018-06-09 23:54

北農查帳…柯營傳內訌 藍綠夾攻

2018-06-09 22:46

郝龍斌抵金為楊鎮浯站台 誓師金門團結再出發

2018-06-09 17:11

柯文哲臉書讚吳音寧 姚文智批放毒又要當和事佬

2018-06-09 14:44

孩童小心！烈日烤遊具 暗藏嬉戲風險

2018-06-10 00:56

蔡總統過境？ 龐培歐：政策不變

2018-06-10 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top