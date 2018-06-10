愛護、支持農民 賴清德：勿傳鳳梨、香蕉價跌假新聞

2018-06-10 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台灣愛文芒果之父鄭罕池今舉行公祭告別式，行政院長賴清德出席擔任點主官，談到網路上充斥水果量多價跌的假新聞，盼大家不要以訛傳訛，因為每個謠言對農民來說都是一個傷害，當農民受假新聞影響，導致市場價格下跌，沒辦法得到保障，「愛護、支持農民，絕對不要宣傳假新聞。」

賴清德表示，最近香蕉一斤一塊錢或是大批香蕉被棄置路旁，都被證實是假新聞，也有人公開道歉，相對鳳梨也是一樣，大家可以實際到產地、市場來看看價格是多少，農民非常辛苦，社會非常關心，政府也非常支持，努力協助行銷。

「尤其特別碰到假新聞，千萬不要以訛傳訛」，賴清德表示，一則假新聞對農民來說就是一個傷害，當農民受到假新聞影響，導致市場價格下跌，就沒辦法得到保障，愛護支持農民，就不要宣傳假新聞，打擊農民。

隨後也在臉書上分享香蕉香蕉新食用方法，表示近來香蕉盛產，農委會已經提出多項政策來穩定市場，以保障蕉農的權益。而香蕉的高營養價值是公認的，擁有各類維生素和礦物質，膳食纖維的含量也相當豐富，因此，多吃香蕉不只能幫助農民，也對自己的健康有益。