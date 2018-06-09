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薪水沒兩百萬不能嘴吳音寧？包正豪：我有我來嘴

2018-06-09 23:01聯合報 記者洪哲政╱即時報導

北農總經理吳音寧薪水加上年終年收入合計248萬元，能力是否符合薪資水準，引發熱議。今天有律師發言認為，若薪水不到200萬者，「夏蟲不可語冰」，有什麼資格「說三道四」？但隨即有自稱符合這項薪資水準的學者出面說，吳音寧的任命是酬庸，她沒有相匹配的能力，不值得這個薪水，更沒這個位置的資格。

律師林智群今在臉書以「吳音寧是強是弱？誰看得出來？」為題貼文，他以金庸小說為例稱：如果以武功高低做比較，江南八怪打不過梅超風，梅超風打不過東邪，東邪 > 梅超風 >江南八怪，武功高的東邪，一眼就可以看出梅超風的斤兩，江南八怪看不出東邪的武功高到什麼程度，東邪有資格說江南八怪武功如何如何？

他進一步稱，吳音寧的收入是200-250萬，這個收入level 的人強不強，應該是相同收入或比她更高收入的人，比較看得出來，有句話叫做「夏蟲不可語冰」，

你收入沒到200萬，知道那個level的職位需要的能力是什麼嗎？收入不到200萬,

我就是推定你程度不夠，看不出人家的火侯，江南八怪有什麼資格對梅超風的程度說三道四呢？（https://www.facebook.com/1460141940908553/posts/2120864508169623/

林智群「收入沒到200萬，有什麼資格說三道四？」的說法被媒體引用報導，淡江大學全球政經系主任包正豪針對律師的説法，今天透過臉書貼文評論說：人家「大」律師很會賺，而且幫大家設定好可以「説三道四」的收入標準：年薪200萬。好吧！我有，那我可以講一下嗎？

包正豪表示：其實我講過了，吳音寧被任命為北農總經理，是酬庸，但酬庸是選舉政治常態，沒有什麼好嘴的。重點是她沒有相匹配的能力，她就不值得這個薪水，更沒坐這個位置的資格。這樣林智群律師可以接受嗎？我有符合你講的資格，所以按照你的說法，我可以嘴啊！

包正豪指出：其實按照林律師的邏輯，我也可以說林律師的學歷沒有比我高，看到我不是應該到旁邊蹲著嘛！人蠢，還自曝其短，真不容易見到。

包正豪表示，有關收入證明問題，只要林律師公開收入繳稅紀錄，我也可以比照辦理。但是很機車欸，我的收入其實網路google一下就可以算出來。（https://www.facebook.com/100006660611391/posts/2163167180581948/

北農總經理吳音寧的薪資是否符合能力表現，今天引發加上年終年收入合計248萬元，能...
北農總經理吳音寧的薪資是否符合能力表現，今天引發加上年終年收入合計248萬元，能力是否符合薪資水準，今天引發律師和學者隔空熱議。聯合報系資料照片
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吳音寧薪水包正豪

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