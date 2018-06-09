律師「戰階級」護吳音寧 包正豪嗆：我年薪有資格嘴

2018-06-09 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



北農總經理吳音寧，薪水加上年終，年收入近250萬元，卻被發現連財務報表都看不懂，被外界酸是「高薪實習生」，律師林智群在臉書直指，很多人罵吳音寧，薪水越低罵得越兇，但罵510的人，大部分都沒那個實力，還說收入不到200萬，就是程度不夠，看不出人家的火侯，江南八怪有什麼資格對梅超風的程度說三道四呢？

對此，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪也在臉書回嗆林智群，他年薪200萬，有資格嘴！而且按照林律師的邏輯，「我也可以說林律師的學歷沒有比我高，看到我不是應該到旁邊蹲著嘛！」

包正豪酸說，人家「大」律師很會賺，而且幫大家設定好可以「説三道四」的收入標準：年薪200萬。好吧！「我有符合你講的資格，按照你的說法，我可以嘴啊！」

包正豪表示，他曾說過吳音寧被任命為北農總經理，是酬庸，但酬庸是選舉政治常態，沒什麼好嘴的。重點是她沒有相匹配的能力，就不值得這個薪水，更沒坐這個位置的資格。這樣林智群律師可以接受嗎？

包正豪直言，按照林律師的邏輯，也可以說「林律師的學歷沒有比我高，看到我不是應該到旁邊蹲著嘛！人蠢，還自曝其短，真不容易見到。」「比完收入比學歷、比完學歷比身高、比完身高比體重，你還要比什麼，智商應該也不會輸你！」

最後，包正豪說，有關收入證明問題，只要林律師公開收入繳稅紀錄，他也可以比照辦理。但是很機車欸，「我的收入其實網路google一下就可以算出來。」