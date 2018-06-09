農委會肯定吳音寧績效 北農常董張永成批：騙外行人

2018-06-09 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台北農產公司總經理吳音寧自年初菜價崩跌後，連續爆出殘菜送家鄉、洋酒送民進黨部爭議，推派她出任北農的民進黨為避免吳音寧被當成「選票提款機」，農委會副主委陳吉仲日前公布吳音寧與前任總經理韓國瑜的績效比較，讚吳比韓做的好。北農常務董事張永成反批，農委會公布的是騙外行人的數字。

張永成反問農委會，今年和去年的蔬果價格，有比前年好嗎？銷量及價格沒有更高，北農的手續費收入怎可能更高。他更批吳音寧，去年提出加薪5%，但董事會質疑勞退基金不足3.6億元，吳要以過去盈餘基金的3300萬來補足，若用去年的盈餘支應，盈餘金額事實上只有2200萬元。

張永成也表示，業務推廣費用的多寡並不足以衡量績效好壞，如果用的多也能帶來更多業績，對公司就是有幫助，重點是用在對的地方。他說，吳音寧就算要補助溪州，對象也應該是產銷班、農會或合作社等農產供應單位，輔導業務往來相關的農民，而非與業務無關的社團。他直言，農民若以收益的現實評量，吳音寧就任一年來的成績是很低分。

對於吳音寧一再表示自己來自農村，了解農業，張永成不以為然表示，「說的一口好菜的人未必會燒菜」。吳雖出身農村，但她懂得農產的耕種過程及產銷供需嗎？至於民進黨肯定吳音寧進北農後改革制度，張永成則說，沒看過她提過什麼改革。

北市府官員表示，吳音寧雖上任後制定每年獎金發放上限4.4個月、招募員工公開招考、訂定公司贊助規則，但這是她上任前北市府就要求六大公司的一致標準。只是因為當時總經理為主秘代理，因此吳音寧上任後才正式定案。