親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北農風波續發酵
農地種電亂象多
向假新聞宣戰？
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

農委會肯定吳音寧績效 北農常董張永成批：騙外行人

2018-06-09 21:16聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

北農產公司總經理吳音寧自年初菜價崩跌後，連續爆出殘菜送家鄉、洋酒送民進黨部爭議，推派她出任北農的民進黨為避免吳音寧被當成「選票提款機」，農委會副主委陳吉仲日前公布吳音寧與前任總經理韓國瑜的績效比較，讚吳比韓做的好。北農常務董事張永成反批，農委會公布的是騙外行人的數字。

張永成反問農委會，今年和去年的蔬果價格，有比前年好嗎？銷量及價格沒有更高，北農的手續費收入怎可能更高。他更批吳音寧，去年提出加薪5%，但董事會質疑勞退基金不足3.6億元，吳要以過去盈餘基金的3300萬來補足，若用去年的盈餘支應，盈餘金額事實上只有2200萬元。

張永成也表示，業務推廣費用的多寡並不足以衡量績效好壞，如果用的多也能帶來更多業績，對公司就是有幫助，重點是用在對的地方。他說，吳音寧就算要補助溪州，對象也應該是產銷班、農會或合作社等農產供應單位，輔導業務往來相關的農民，而非與業務無關的社團。他直言，農民若以收益的現實評量，吳音寧就任一年來的成績是很低分。

對於吳音寧一再表示自己來自農村，了解農業，張永成不以為然表示，「說的一口好菜的人未必會燒菜」。吳雖出身農村，但她懂得農產的耕種過程及產銷供需嗎？至於民進黨肯定吳音寧進北農後改革制度，張永成則說，沒看過她提過什麼改革。

北市府官員表示，吳音寧雖上任後制定每年獎金發放上限4.4個月、招募員工公開招考、訂定公司贊助規則，但這是她上任前北市府就要求六大公司的一致標準。只是因為當時總經理為主秘代理，因此吳音寧上任後才正式定案。

據了解，北市府雖然兩度到北農查帳，但帳目多只含糊記載用於致贈貴賓及金額，沒有明確細目，大概查不出什麼問題。不過市府的官股董事將於19日的臨時董事會要求，未來送禮的對象及單位要明確記錄。

北農總經理吳音寧。記者莊琇閔／攝影
北農總經理吳音寧。記者莊琇閔／攝影
分享

吳音寧北農張永成

相關新聞

影／將換吳音寧？洪耀福否認 柯不知情：台北政壇都鯊魚

2018-06-09 17:16

柯文哲：吳音寧能力沒問題 應付政壇吃力

2018-06-09 16:36

柯文哲臉書讚吳音寧 姚文智批放毒又要當和事佬

2018-06-09 14:44

柯文哲肯定吳音寧 姚文智：一邊呼呼一邊查帳

2018-06-09 14:23

北農風波延燒 柯文哲：吳音寧已奄奄一息

2018-06-09 13:11

查北農帳遭爆市府內訌 柯P：不介入藍綠運作

2018-06-09 13:01

陳吉仲質疑政風赴北農查帳 孫大千：標準豬隊友

2018-06-09 11:57

柯文哲臉書挺吳音寧 丁守中：肉桶政治已打翻

2018-06-09 11:47

柯文哲臉書肯定吳音寧 丁守中：肉桶政治

2018-06-09 11:33

擺脫政治混戰 農業圈：北農該交給專業管理

2018-06-09 10:32

柯文哲臉書稱讚吳音寧 姚文智：柯像川劇變臉

2018-06-08 22:36

吳音寧21日前被換掉？洪耀福：沒聽說

2018-06-08 22:12

柯文哲稱讚吳音寧：對台灣農業的熱情值得肯定

2018-06-08 18:40

影／吳音寧議場頻講錯話見死不救？柯：可憐的是這個國家

2018-06-08 18:18

蔡正元：陳吉仲別亂扯 不是吳音寧賺的 是我賺的

2018-06-08 17:53

北農送酒事件延燒市府？劉奕霆：有送府院和五都發言人

2018-06-08 16:12
看更多

熱門文章

光電溫室不合法 老農揹債6千萬困愁城

2018-06-09 00:25

影╱銷大陸茶葉被退 茶農向吳敦義下跪陳情

2018-06-09 11:24

朱學恒家跳電 嘆：我的台灣價值果然沒有通過考驗！

2018-06-09 09:15

北農風波延燒 柯文哲：吳音寧已奄奄一息

2018-06-09 13:11

陳吉仲質疑政風赴北農查帳 孫大千：標準豬隊友

2018-06-09 11:57

孫大千三問蔡總統 「假新聞」成爭議的遮羞布？

2018-06-09 11:05

農地種電 立委：政策形同對農民挖陷阱

2018-06-09 00:19

擺脫政治混戰 農業圈：北農該交給專業管理

2018-06-09 10:32

台友邦宏都拉斯不保？ 美眾議員：相信宏國會留下來

2018-06-09 06:39

向假新聞宣戰！政院官網設澄清專區、綠委提案重罰

2018-06-09 11:07

溝通有效！QS網站我大學撤五星旗 改列台灣

2018-06-08 23:01

重罰假新聞 綠委提案修法

2018-06-09 13:23

傳蔡英文擬8月出訪並過境美東 美國務卿：對台政策不變

2018-06-09 01:25

柯文哲臉書稱讚吳音寧 姚文智：柯像川劇變臉

2018-06-08 22:36

【即時短評】修法打假新聞 立委請用一下大腦好嗎？

2018-06-09 11:13

陳抗遭載送市郊「丟包」 監院要求警察檢討

2018-06-09 00:03

小心「新聞自掐哥」！ 國民黨批綠才是假訊息祖師爺

2018-06-09 11:10

傘兵秦良丰醫療路 嚴德發：醫療復健國防部全包

2018-06-09 17:46

非洲唯一台灣友邦史瓦帝尼 CNN：中國無法拉攏

2018-06-09 20:34

查北農帳遭爆市府內訌 柯P：不介入藍綠運作

2018-06-09 13:01

吳音寧21日前被換掉？洪耀福：沒聽說

2018-06-08 22:12

黃國昌下戰帖 侯友宜：委員應該在立院

2018-06-09 17:05

蘇貞昌指抹黑從侯友宜開始 侯回應「我講話實在」

2018-06-09 11:26

柯文哲臉書挺吳音寧 丁守中：肉桶政治已打翻

2018-06-09 11:47

邱建富掌彰化縣黨部 要打破民進黨縣長無法連任魔咒

2018-06-09 07:58

農地溫、網室種電 各縣市執法寬嚴不一

2018-06-09 00:34

【即時短評】和鄉民認真就輸了！把政務做好才是正辦

2018-06-09 11:19

火力全開 侯友宜發言人批蘇貞昌是「割稻王」

2018-06-09 16:00

農委會肯定吳音寧績效 北農常董張永成批：騙外行人

2018-06-09 21:16

綠能設施掠奪農地 農委會：有些業者只想賣電

2018-06-09 00:29

黨內初選馬吳不同調？馬英九：還是吃香蕉吧！

2018-06-09 11:00

蔡英文：外交遭遇中國打壓 我們沒有灰心屈服

2018-06-08 22:30

影／史瓦帝尼王子畢業 國王王妃見證場面溫馨

2018-06-09 16:06

國軍漢光實兵今年這麼操 華美總檢討11日舉行

2018-06-09 17:45

馬英九出席王大閎追思會 徐旭東：王比貝聿銘「高」

2018-06-09 19:58

總統府：陳菊拜會呂秀蓮 互動氣氛融洽

2018-06-09 20:13

史瓦帝尼國王獲實踐頒發名譽博士 王子留台攻讀碩士

2018-06-09 12:01

遏止假新聞 邱志偉提案修法最重可拘3日

2018-06-09 15:15

柯文哲臉書肯定吳音寧 丁守中：肉桶政治

2018-06-09 11:33

傳承大刀精神 吉星文烈士日記典藏新北榮服處

2018-06-09 00:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top